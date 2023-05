Siete cadáveres se han encontrado en casa de un depredador sexual en Oklahoma (Estados Unidos), según ha confirmado desde la oficina del comisario del condado de Okmulgee este martes. Dos de las víctimas son Ivy Webster de 14 años y Brittany Brewer de 16, sobre las cuales había una alerta de desaparición. Además, entre los fallecidos se encuentra el depredador sexual Jesse L. McFadden, anteriormente mencionado, que debía comparecer ante un tribunal en un caso de abuso de menores y tenencia de pornografía infantil.

Los cadáveres fueron encontrados en una propiedad de Henryetta, ciudad situada a unos 145 kilómetros de Oklahoma City, según han informado las autoridades, cuando buscaban a Ivy Webster de 14 años y Brittany Brewer de 16, después de que la Patrulla de Carreteras de Oklahoma emitiese una alerta por su desaparición, y a Jesse L. McFadden de 39 años, delincuente sexual registrado, el cual debía haberse presentado ante un tribunal por un caso de abuso de menores y pornografía infantil.

El padre de Brittany Brewer Nathan Brewer ha reconocido que todavía no puede creer que no vaya a volver a ver a su hija con vida. «Brittany era una persona extrovertida. De hecho, fue seleccionada para ser Miss Henryetta. Luego quería ir a Miss Nacional en Tulsa. Y ahora no lo va a lograr porque está muerta. Se ha ido», ha recordado Nathan Brewer de la adolescente.

«Me da la sensación de que va a aparecer en cualquier momento por ahí», ha reconocido el padre intentando contener las lágrimas a la prensa local de Oklahoma.

En las últimas horas, las autoridades se han centrado en localizar a los familiares de las otras víctimas. Janette Mayo, de 59 años y residente en Westville (Oklahoma), ha identificado junto con el sheriff del condado de Okmulgee a los otros cuatro cadáveres: su hija, Holly Guess de 35 años y sus nietos Rylee Elizabeth Allen de 17, Michael James Mayo de 15, y Tiffany Dore Guess, de 13.

Las dos adolescentes fueron vistas por última vez el lunes por la mañana temprano en Henryetta, y se cree que podrían haber estado viajando con McFadden, inscrito en los registros de depredadores sexuales de Oklahoma.

En los archivos de la prisión del Departamento Correccional de Oklahoma, se recogen que McFadden fue condenado por violación en primer grado en 2003 y liberado en octubre de 2020. Mientras, en los registros judiciales, se puede leer que McFadden tenía que comparecer ante un tribunal por cargos de abuso de menores y posesión de pornografía infantil, como se ha indicado anteriormente.

Entonces, fue cuando acudieron a casa de McFadden siguiendo la pista de las adolescentes creyendo que podrían estar con el depredador sexual. Sin embargo, no esperaban encontrar los otros cadáveres de la mujer y sus tres hijos.