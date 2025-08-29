El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que su país está listo para reanudar negociaciones «justas y equilibradas» sobre su programa nuclear, después de que los países europeos iniciaran un proceso para reimponer en 30 días las sanciones de Naciones Unidas y Teherán amenazase con una respuesta apropiada.

«La República Islámica de Irán reiteró su disposición a reanudar negociaciones diplomáticas justas y equilibradas, siempre que las partes en conflicto demuestren su seriedad y buena fe y se abstengan de acciones destructivas que socaven las posibilidades de éxito de las negociaciones», dijo Araqchí en una carta dirigida a la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas.

En la misiva, Araqchí afirmó que Reino Unido, Alemania y Francia -conocidos como E3- «no tienen «legitimidad ni competencia» para iniciar el proceso de reinstauración de sanciones de la ONU dado que no han cumplido con sus obligaciones del acuerdo nuclear de 2015.

El acuerdo de 2015 establecía el levantamiento de sanciones a cambio de limitar el programa nuclear iraní, pero en 2018 Estados Unidos lo abandonó y restauró medidas punitivas contra el país persa, ante lo que considera la pasividad europea.

Incumplimiento de compromisos

En 2019, Irán comenzó a incumplir sus compromisos del acuerdo y hoy cuenta con 400 kilos de uranio enriquecido al 60 %, muy por encima de lo acordado en el pacto y muy superior al nivel necesario para uso civil.

«Europa no solo no cumplió con sus compromisos de normalizar las relaciones comerciales y económicas con Irán, sino que violó el acuerdo», aseguró el diplomático iraní, al imponer sanciones contra compañías aéreas y navieras iraníes.

El E3 inició ayer el proceso de reimposición de las sanciones -de 30 días de duración- al considerar que Irán ha incumplido de forma «clara y deliberada» el acuerdo nuclear de 2015 con acciones que tienen «graves consecuencias para su capacidad de avanzar hacia el desarrollo de un arma nuclear».

Tras el anuncio, Araqchí advirtió que responderá de «manera apropiada», aunque no detalló cómo.

Al mismo tiempo, parlamentarios iraníes anunciaron que preparan un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), prohibir las negociaciones con Occidente y suspender la cooperación con la agencia atómica de la ONU.

La ley deberá ser aprobada por el Parlamento y recibir el visto bueno del Consejo de los Guardianes, órgano que veta las leyes, además del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.