El Papa mantiene su viaje a Uruguay, Argentina y Perú tras la operación por cáncer de pulmón

El Papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, después de que sus médicos hayan confirmado que puede afrontar el desplazamiento tras su operación por cáncer de pulmón. El Vaticano ha anunciado este lunes que las últimas pruebas permiten mantener las fechas previstas.

Su médico personal, Luigi Carbone, ha explicado que la recuperación avanza y que los exámenes más recientes confirman su buen estado de salud. Según la Santa Sede, no existen contraindicaciones para emprender el viaje.

El programa incluye hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones y nueve misas multitudinarias. El Papa también visitará Cusco, situada a más de 3.000 metros de altitud, donde está previsto un trayecto en helicóptero.

«Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida», ha expresado el Pontífice. León XIV tiene también nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo en ese país. Será su primera gira por estos países desde su elección, el 8 de mayo de 2025.

El tumor estaba localizado

El Papa fue intervenido el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el Ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho en una revisión rutinaria.

La operación duró aproximadamente 90 minutos y estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por Stefano Margaritora. Los análisis realizados durante la intervención confirmaron un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, y los médicos le extirparon todo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

Las pruebas definitivas confirmaron después que el tumor estaba «localizado». Una evaluación oncológica posterior determinó que no necesitará tratamiento adicional.

De vuelta a su agenda

León XIV recibió el alta el 17 de octubre y abandonó el hospital caminando, sonriente y saludando a los pacientes y fieles que le esperaban. Al día siguiente volvió a asomarse a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus ante los fieles en la plaza de San Pedro.

El Papa, de 71 años, ha recuperado gradualmente su actividad y ajusta la agenda con sus médicos para dar prioridad a la recuperación. La única limitación ha sido la cancelación de su presencia en Asís este martes: los especialistas le desaconsejaron viajar en helicóptero por el poco tiempo transcurrido desde la intervención.

Este lunes ha agradecido las oraciones y las muestras de cariño recibidas de todo el mundo, además de la atención de los profesionales sanitarios durante su convalecencia.