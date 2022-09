La operación Unicornio es el nombre en clave del operativo secreto que se producirá, previo a la London bridge, en caso de que la muerte de la reina Isabel II se produzca en el castillo de Balmoral, que es donde se encuentra en estos momentos

Lo primero que pasaría antes de hacerse pública la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II, según relata en redes el politólogo Víctor Déniz, es que las sesiones parlamentarias en Westminster, el Parlamento escocés, el Senedd galés y la Asamblea de Irlanda del Norte se suspenderán. Después el féretro de la reina será trasladado de Balmoral al Palacio de Holyrood en Edimburgo, sede de la realeza en la capital escocesa. Al día siguiente se celebrará una misa en la catedral de St. Giles también en Edimburgo.

Más tarde el féretro con los restos de la monarca británica será llevado por tren hasta Londres. Antes se planeaba usar el Royal Train, pero como lleva mucho tiempo sin que se use, no sería de extrañar que se use un tren ordinario. En 1952 cuando el padre de la reina falleció en Sandringham se usó el Royal Train.

Nueve días después del fallecimiento, se celebraría el funeral muy posiblemente en la Abadía de Westminster. Así ocurrió en el último funeral real, el de la reina madre, madre de la actual Isabel II.

Tras la muerte de la reina Isabel II, las redes sociales tienen prohibido retuitear nada en cuentas oficiales, e incluso incluir mensajes considerados no urgentes. Todos los perfiles en Twitter o Facebook del Gobierno tendrían que lucir de negro, así como la web oficial de la familia real británica.