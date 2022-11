«No hubo ola roja, los nuestros se quedaron en casa»: el lamento de una candidata republicana

El ex presidente de EEUU Donald Trump anticipó hace unos días que una tremenda «ola roja» recorrería el país tras las elecciones de mitad de mandato pero sus esperanzas se han chocado con una realidad diferente. Los resultados provisionales del Senado anticipan un empate entre los republicanos y los demócratas mientras que en la Cámara de Representantes ganan los conservadores pero por un margen mucho más estrecho de lo esperado.

Los republicanos esperaban que la nefasta gestión de la economía que el Gobierno de Joe Biden está haciendo, con una inflación completamente desbocada, y la falta de medidas para ayudar a los que más lo necesitan, sería suficiente para que los estadounidenses mostraran su rechazo masivo a los demócratas, pero el resultado no ha sido tan aplastante.

El sentir de los republicanos lo ha mostrado muy bien Mayra Flores, candidata a la Cámara de Representantes por por el distrito 34 de Texas, en la frontera con México, que aspiraba a su reelección pero ha quedado fuera. La latinoamericana ha asegurado que «la ola roja no ha sucedido»: «Los republicanos e independientes se han quedado en casa ¡No os quejéis de los resultados si no hicisteis vuestra parte!».

The RED WAVE did not happen. Republicans and Independents stayed home. DO NOT COMPLAIN ABOUT THE RESULTS IF YOU DID NOT DO YOUR PART!

— Mayra Flores (@MayraFlores2022) November 9, 2022