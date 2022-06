Hasta el siniestro narcotirano Diosdado Cabello, número dos de la cúpula chavista, tuvo que recordarle a Gustavo Petro en 2018 que el colombiano había viajado a Caracas a pedir ayuda económica para su campaña: “Pa’ ca vino una vez Petro a pedir apoyo para su campaña, y ahora los chavistas le hieden; anda, comete un dulce», le recordó desde su programa Con el mazo dando. El chavista lo hizo en venganza al ver que Petro renegaba de sus orígenes chavistas en la campaña del 2018 por miedo a perder las elecciones, como así sucedió.

«Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos (timoratos), los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. Mira Petro, cómete tu dulce tranquilito y no te metas con Venezuela. Tú perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar, te lo garantizo», aseguró Cabello.

El venezolano no confirmó si le dieron el dinero a Petro pero ‘El Pollo’ Carvajal, ex jefe de Inteligencia chavista, sí lo hizo al juez García Castellón en un escrito al que tuvo acceso en exclusiva OKDIARIO, cuando afirmó que «el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años».

«Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula Da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Zelaya en Honduras: Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano», declaró Carvajal.