Una mujer destroza el aeropuerto de Ciudad de México porque no le reembolsan unos billetes de avión

Una mujer fue detenida en el aeropuerto de Ciudad de México por destrozar varios mostradores de una aerolínea que se negaba a reembolsarle los billetes de avión. La señora entró iracunda a la zona donde se encuentran instalados los ordenadores de facturación y comenzó a romperlo todo. «Si no quieres, no me devuelvas el dinero. Me importa una mierda. Pero esto te va a costar”, le gritó a uno de los agentes mientras se dirigía a otro mostrador donde arrancó una pantalla y un teclado.

La pasajera, de 56 años, se llama María Guadalupe y perdió los estribos porque reservó un vuelo a través de una agencia de viajes que luego no aparecía en el sistema de la compañía Volaris. Tras el incidente la mujer fue arrestada y llevada ante la fiscalía, además la compañía presentó cargos contra la mujer por haber realizado destrozos y por alterar la paz en la Terminal 1.

El video de su ataque de ira acumula decenas de miles de reproducciones y cientos de reacciones de usuarios que defienden o critican a la malhumorada señora. Además las redes sociales la han convertido en una celebridad bajo el nombre de Lady aeropuerto. «Yo tambien puse un reclamo a Volaris pero se hacen pendejos y no me regresan mi dinero de una cancelación», dijo un usuario al que le ocurrió algo parecido. Otro internauta que trabajó para la aerolínea publicó un consejo para futuros pasajeros: «Consejo… Yo trabajé para ellos. Cuando se cancela, el dinero no se lo tiene que pedir a ellos si no al banco el cual le reembolsa. Pero si es efectivo tarda 30 días».

La nueva #ladyaeropuerto, esta mujer de 56 años fue detenida y trasladada al Ministerio Público acusada de vandalismo. Se espera que se le imputen cargos por los daños causados en el mostrador de una aerolínea del aeropuerto de la #CDMX. pic.twitter.com/294vEDy1Hm — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) July 5, 2023

yo tambien puse un reclamo a volaris pues se hacen pndjs y no me regresan mi dinero de una cancelacion!! — Martinez Lidio (@elidio550) July 5, 2023