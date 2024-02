Mueren tres personas tras el derrumbe de un hangar en el aeropuerto de Idaho (EEUU)

Un hangar en construcción en el aeropuerto de Idaho, Estados Unidos, se ha derrumbado acabando con la vida de tres personas e hiriendo a otras nueve. Cinco de los nueve heridos se encuentran en estado crítico, mientras que las personas fallecidas murieron en el lugar de los hechos.

Los nombres de los fallecidos serán revelados por la Oficina Forense del Condado de Ada mientras se encuentran a la espera de la notificación a los familiares más cercanos. Este suceso no ha afectado a la actividad del aeropuerto, que ha permanecido intacta.

Debido a la naturaleza del colapso, las primeras unidades de bomberos de Boise que llegaron a la zona del accidente tuvieron que trabajar con rapidez para poder estabilizar la zona y proceder con los rescates. Además, no sólo los Bomberos respondieron a la llamada de socorro, sino que la Policía de Boise, los Servicios de Emergencias del condado de Ada y los Bomberos de Gowen Field tuvieron que asistir al lugar de los hechos.

