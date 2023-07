Un misterioso objeto dorado de origen desconocido aparece varado en una playa de Australia

Un misterioso objeto semicilíndrico de color dorado brillante apareció el pasado domingo en una playa a unos 250 kilómetros al norte de la ciudad de Perth, en Australia. El artefacto ha sido analizado por las autoridades y según han revelado no supone ningún peligro.

Ahora bien, el misterio ha llegado a oídos de la Agencia Australiana del Espacio que anunció a través de sus redes sociales que el objeto podría ser una pieza de algún cohete lanzado por un país extranjero. Aunque no han explicado porque tiene un color dorado brillante ni tampoco han querido entrar en detalles sobre su composición. Otra hipótesis que no ha sido descartada es que podría tratarse de basura espacial por lo que Australia ha contactado con otras agencias espaciales para poder determinar su origen. «El objeto podría ser de un vehículo de lanzamiento espacial extranjero y estamos en contacto con contrapartes globales que pueden proporcionar más información», ha escrito la agencia australiana.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023