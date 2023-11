Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se ha unido a Lula, presidente de Brasil, en los desprestigios a Javier Milei, el recién electo presidente de Argentina. Si Lula se ha negado a acudir a su toma de posesión el próximo 10 de diciembre, Obrador ha optado por compararle con dictadores como Francisco Franco, Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.

«Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado», ha declarado Obrador. «Es como si estuviéramos a favor de Franco, Pinochet o Videla. Somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya con esa política», ha manifestado en rueda de prensa.

Pero lo cierto es que el libertario Milei no sólo ha ganado las elecciones, sino que, además, lo ha hecho arrasando y superando a Massa con más de 11,5 puntos dejando atrás el miedo y la corrupción. El histórico tertuliano de televisión llega al poder con un claro objetivo: darle la vuelta a la economía del país, que ha quedado absolutamente devastada tras 80 años de peronismo.

No obstante, Obrador atribuye la victoria de Milei a «la manipulación»: «Impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, pero allá (en Argentina) está peor. Es muchísima la manipulación. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol», ha declarado.

Por su parte, Lula da Silva, el presidente de Brasil, no estará presente el próximo día 10 de diciembre en la toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina ya que, según asegura su asesor especial de asuntos internacionales, Carlo Amorim, se sintió «personalmente ofendido» cuando el presidente electo le llamó «ladrón» y «comunista furioso».

Obrador, sobre el impacto en México

El presidente mexicano se ha mostrado, además, tranquilo respecto a un cambio similar en su país: «Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los más politizados del mundo. Se sabe que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías. Se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe».