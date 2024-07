Al menos un muerto por un dron lanzado por los hutíes contra el consulado de EEUU en Tel Aviv

Al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas en la madrugada de este viernes como consecuencia del ataque de un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad israelí de Tel Aviv, la cual no llegó a activar ninguna alerta aérea, lo que supone una importante escalada de los insurgentes en sus ataques contra objetivos israelíes.

🔴 ÚLTIMA HORA Fuerte explosión en #TelAviv tras impacto de un dron cerca de embajadas y consulado de EE. UU Un dron kamikaze impactó en Tel Aviv, causando una gran explosión cerca de varias embajadas y sitios diplomáticos, incluido el consulado de Estados Unidos. pic.twitter.com/3n099Awak9 — ECSaharaui (@ECSaharaui__) July 19, 2024

Tras la explosión, estallaron varias ventanas y numerosos habitantes salieron, algunos a medio vestir, gritando o hablando por teléfono. Posteriormente, las autoridades llegaron rápidamente y acordonaron la zona, la cual estaba iluminada en rojo y azul por las luces de patrullas y ambulancias, y envuelta en una nube de humo gris ocasionado por un incendio dentro de un edificio.

«Una investigación preliminar muestra que la explosión en Tel Aviv ha sido causada por la caída de un objeto aéreo que no activó ninguna alerta. El asunto está siendo investigado en profundidad. Numerosas fuerzas operan ya en el lugar. La Fuerza Aérea aumentará las patrullas de los aviones que operan para proteger los cielos del país. No hay cambios en las directivas del Mando del Frente Interior», reza un comunicado del Ejército israelí publicado en su cuenta de la red social X.

Por otro lado, el portavoz de las operaciones militares hutíes, Yahya Sari, ha informado a través de su canal de Telegram que se ha llevado a cabo una operación de «calidad» contra Tel Aviv. En los últimos meses, los hutíes han lanzado ataques contra el puerto de Haifa y el mar Mediterráneo, entre ellos algunos lanzados en conjunto con la amalgama de milicias pro iraníes en Irak.

Desde hace nueve meses y a raíz de los ataques del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre (en los que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas), Israel mantiene una ofensiva en Gaza que ha desatado escaladas de tensión y violencia con otros vecinos de la región, como la milicia chií libanesa o los hutíes de Yemen, que desde hace meses atacan barcos vinculados al Estado hebreo en el mar Rojo y Eilat.

Israel estudia un «error humano»

Por otra parte, Israel ha informado que se encuentra estudiando un posible «error humano» como la principal causa de que los sistemas de defensa no funcionasen y permitieran que el dron impactase contra el consulado estadounidense.

Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas», explicó el portavoz israelí, Nadav Shoshani, en una sesión informativa para medios esta mañana, en la que achacó a un «error humano» en la fase de detección «que causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento.

Asimismo, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en el comunicado, publicado en la red social X, que el dron utilizado en esa acción «llamado ‘Yafa’ es capaz de sortear los sistemas de interceptación del enemigo y no ser detectado por los radares».

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا «تل أبيب» بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم » يافا» قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. 19_07_2024م pic.twitter.com/MxTc88ud4W — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 19, 2024

En lo que respecta a otros posibles futuros ataques, las fuerzas armadas no han detectado otras amenazas en camino.