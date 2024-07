Sánchez ordena a la embajadora en Israel que inicie el «deshielo» con el Gobierno de Netanyahu

Moncloa ha dado por zanjado el ciclo electoral de 2024, tras unas elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas en las que, en mayor o menor medida, la posición de España ante a Israel se ha colado como asunto de campaña. Ahora que el enfrentamiento abierto con Jerusalén ya no es una baza electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez ya se prepara para un deshielo de las relaciones diplomáticas. Exteriores busca un acercamiento a través de su embajadora en Tel Aviv.

En toda la crisis israelí, desde el inicio de la guerra en Gaza, una de las mayores presiones de Sumar a Sánchez fue la encaminada a retirar a la embajadora española en Israel, Ana María Salomón Pérez. Una medida a la que Exteriores se cerró en banda desde un primer momento, provocando un encontronazo con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Incluso cuando Israel retiró permanentemente a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, quien «ni ha vuelto ni volverá», asumen fuentes israelíes.

Ahora, explican fuentes diplomáticas a OKDIARIO, la jugada de no retirar a la embajadora pese a las presiones de los socios del Gobierno -y también de Israel- comienza a cobrar sentido. Moncloa, aseguran estas fuentes, ha dado instrucciones precisas a su embajadora en Tel Aviv para que inicie contactos con la diplomacia de Benjamín Netanyahu encaminados a un «deshielo».

La ruptura actual es total, no hay relación entre ambos gobiernos. Lo confirman también fuentes israelíes. Sin embargo, Moncloa tiene un relato: España sólo ha pedido aplicar el derecho internacional en Gaza y nunca ha calificado oficialmente de genocidio o acusado de crímenes contra la humanidad a Israel. La instrucción de Moncloa pasa por recalcar ante Jerusalén que España no ha tomado partido en la denuncia de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, sino que sólo ha pedido «intervenir». No forma parte del procedimiento.

Moncloa quiere que ese mensaje llegue alto y claro al Gobierno de Netanyahu como inicio de una campaña de «deshielo» con las autoridades israelíes. No se utiliza la palabra desagravio, pero es lo más parecido a ello. De hecho, Israel ha desaparecido del discurso del Gobierno de Sánchez desde el pasado 9 de junio, fecha de las elecciones europeas y fin del ciclo electoral de 2024.

Según fuentes políticas consultadas por OKDIARIO, el encargo diplomático de Moncloa no cuenta con el respaldo ni conocimiento de la parte de Sumar. Eso sí, ha llegado a oídos de la delegación diplomática de Palestina en España, que lo ha puesto en conocimiento del entorno de Sumar.

El Gobierno tratará así de limpiar más de medio año de encontronazos diplomáticos que han llegado a provocar el aplauso -en varias ocasiones- de Hamás a las decisiones de Moncloa. La última, el reconocimiento oficial de Palestina.

Fuentes diplomáticas israelíes, por otra parte, consideran que esos acercamientos resultarán infructuosos. Al menos, con el Gobierno de Netanyahu, que le ha puesto la cruz a Sánchez y sobre todo a un Ejecutivo desde el que se ha pronunciado en varias ocasiones ese lema del Desde el río hasta el mar, consigna utilizada para reivindicar la liquidación del Estado de Israel.

Antisemitismo en el Congreso

Por otra parte, cabe recordar que la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia remitieron recientemente una carta a los presidentes del Congreso y el Senado, en la que condenaron la realización de un foro el 3 de junio en la Cámara Baja, organizado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en el que se indicó que «respaldó la masacre de Hamás».

Con el título Defensa de Palestina y criminalización en Europa, en el foro, organizado por Belarra, participaron dos activistas antiisraelíes, Jaldía Abubakra, portavoz y fundadora de Masar Badil y fundadora de Samidou, y Miriam Ojeda, integrante de Samidoun (organización prohibida en Alemania y afiliada al Frente Popular para la Liberación de Palestina (organización reconocida como terrorista por la Unión Europea), «respaldando la masacre terrorista de Hamás del 7 de octubre» y «enalteciendo el terrorismo de Hamás y justificando la masacre perpetrada por la organización terrorista el día 7 de octubre, en la que asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a 250 en el sur de Israel».

En este punto, en el texto enviado a los presidentes del Congreso y el Senado, se recordó que la organización a la que pertenecía Abubakra, el Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina Masar Badil, «anunció la elección de Madrid con el objeto de celebrar su conferencia anual, en las fechas del 2 al 7 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la masacre terrorista antisemita».

Durante la presencia de Ione Belarra, dos activistas defendieron la «valiente iniciativa» de Hamás el pasado 7 de octubre, cuando tuvo lugar la masacre, y donde se aseguró que el Estado de Israel «no tiene derecho a existir».