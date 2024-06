Daniel Manticof, soldado israelí en Gaza: «Tenemos la orden de no actuar como Hamás el 7 de octubre»

La superioridad de Israel en la guerra que se está desarrollando en la Franja de Gaza contra la organización terrorista de Hamás está desatando todo tipo de críticas hacia el Estado hebreo. Tan es así que, los partidarios de los islamistas y de la causa Palestina, aseguran que los israelíes están cometiendo un genocidio entre la población gazatí tras la incursión de las Fuerzas de Defensa de Israel en respuesta al ataque terrorista de Hamás perpetrado el pasado 7 de octubre. Ahora bien, OKDIARIO ha podido hablar con Daniel Manticof, un combatiente de origen judío que afirma haber recibido órdenes para no actuar en territorio palestino como lo hicieron las fuerzas de Hamás en el sur de Israel. «Nuestro comandante nos dijo antes de entrar que teníamos el objetivo de no actuar como Hamás el 7 de octubre. De no entrar con esa bronca, de entrar controlados», revela en una entrevista concedida a este medio.

Manticof comenta que engrosó la vanguardia del ejército israelí en el inicio de la guerra, aunque, explica, antes hubo una primera unidad especial que incursionó en territorio gazatí para evacuar a los civiles palestinos ante el conflicto que se avecinaba. «Las primeras unidades que entraron se enfocaron en ayudar a todos los palestinos. Nosotros entendimos la situación y que Hamás estaba poniendo barreras para parar a los civiles, para que no salieran. Hamás quiere que los civiles mueran para que parezca que la situación en la Franja de Gaza es muy difícil», asegura.

En cuanto a las acusaciones de genocidio que pesan sobre el ejército de Israel, Manticof reconoce que no entiende de que forma se puede considerar un genocidio a unas fuerzas armadas que entraron a pie y que en todo momento han estado evacuando a la población civil. Asimismo se muestra sorprendido de que la prensa defina este conflicto como un exterminio contra la población palestina cuando en el lado israelí también ha habido miles de bajas militares y civiles además de secuestros.

Precisamente sobre las personas inocentes que se encuentran cautivas por las fuerzas de Hamás desde el ataque del 7 de octubre, Manticof dice que mantienen la esperanza de liberar a todos los rehenes y que espera que se desarrollen más operaciones para intentar rescatar a los que siguen secuestrados. «Como soldado tengo fe de que todavía hay rehenes vivos», dice. A pesar de que las fuerzas hebreas están dispuestas a seguir incursionando para salvar a todos los civiles que puedan, Daniel Manticof reconoce que es posible que haya un trato con Hamás para acabar con la guerra y recuperar a todos los civiles.

Sobre una posible guerra con Hezbollah en el Líbano, el jóven soldado asegura que Israel está en alerta y que saben que esta organización terrorista de creencias chiíes quiere atacar al Estado hebreo. «Dicen que ya es hora, que nos van a atacar», afirma.

«Obviamente que Israel está preparado. Estamos preparados para cualquier situación. Eso es lo que la gente tiene que saber. Que Israel siempre está preparado. Aprendimos del 7 de octubre. Nunca más va a pasar algo como el 7 de octubre», asevera para acto seguido añadir que Israel es un país rodeado de enemigos y que sólo es cuestión de tiempo que otro conflicto estalle. «No puedo opinar de lo que va a pasar mañana, pero ya se sabe que en un segundo las cosas pueden cambiar. Hoy en día la gente está viviendo con un estrés de no saber lo que puede pasar mañana», lamenta Daniel Manticof.

Durante la entrevista concedida a este medio, el soldado israelí, cuya familia vive en Estados Unidos, también denuncia un aumento del antisemitismo en norteamérica con motivo del conflicto en la Franja de Gaza. «Mi hermano se tuvo que quitar la kipá por miedo a recibir ataques», denuncia.