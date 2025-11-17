Al menos 40 muertos tras el derrumbe de una mina en el Congo

Al menos 40 personas han muerto tras el derrumbe de un puente improvisado en la mina de Kalando, en el sur de la República Democrática del Congo. La cifra podría aumentar a medida que avanzan las operaciones de búsqueda y rescate.

El incidente se produjo el pasado sábado, cuando un gran número de mineros artesanales se concentró sobre un puente de madera construido de manera provisional para pasar sobre una profunda zanja excavada por una empresa minera china que opera en la zona. El puente cedió repentinamente, provocando que decenas de personas cayeran unas sobre otras dentro de la zanja.

Según el Servicio de Asistencia y Supervisión de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (SAEMAPE), organismo oficial del Gobierno congoleño, el colapso se produjo en medio de una estampida originada por disparos efectuados por militares presentes en el área.

La presencia de tropas en la mina ya era motivo de tensión desde hace meses, e incluso antes del accidente, mineros y distintas cooperativas como COMIKAM habían denunciado la ocupación del yacimiento por «actores armados no autorizados». El pánico generado por los disparos provocó que los mineros corrieran hacia el puente improvisado, cuya estructura, debilitada y sin controles de seguridad, no soportó la carga.

Tras la tragedia, las autoridades locales suspendieron todas las actividades en la mina, mientras se llevan a cabo operaciones de recuperación de cuerpos y verificación del número total de fallecidos. Aunque no se ha publicado una cifra definitiva, las autoridades y organismos provinciales reconocen que el balance podría aumentar conforme avancen las tareas.

La República Democrática del Congo es uno de los mayores productores mundiales de cobalto, un mineral clave para la industria tecnológica y la fabricación de baterías. Sin embargo, gran parte de esta producción depende de minería artesanal en condiciones precarias, con escasa seguridad y frecuentes disputas entre trabajadores locales, empresas extranjeras y fuerzas del orden.