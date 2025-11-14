El inmigrante marroquí de 40 años detenido por matar a tiros a un compatriota de unos 25 años el pasado miércoles en la localidad cordobesa de Adamuz ha quedado en libertad provisional sin fianza, tras declarar este viernes ante el Tribunal de Instancia número 1 de Montoro, en funciones de guardia.

Ambos implicados eran temporeros y se encontraban en la zona por motivos laborales, en el marco de la campaña agrícola. Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas del miércoles, cuando varios hombres trasladaron al joven herido al centro de salud del municipio. La víctima presentaba una herida causada por un disparo, y aunque fue atendido con rapidez, los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.

La Guardia Civil fue alertada de inmediato y se trasladó al centro sanitario para iniciar la investigación. Tras las primeras diligencias y recabar testimonios, los agentes lograron identificar al presunto autor del disparo, también de nacionalidad marroquí. La detención se produjo a las 4:00 horas de la madrugada del jueves, pocas horas después de los hechos. Además, fue localizada el arma utilizada en el crimen: una carabina de aire comprimido.

Una vez detenido, el hombre fue puesto a disposición judicial este viernes. El juez decidió dejarlo en libertad provisional sin imponerle fianza. No obstante, se le impusieron medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión provisional pese a la gravedad de los hechos.

El hombre está siendo investigado por un presunto delito de homicidio. Hasta el momento, no se ha determinado si existía algún tipo de conflicto previo entre ambos hombres o si el suceso se originó a raíz de una discusión puntual. Tampoco se ha aclarado si el disparo fue intencionado o accidental.

La causa continúa abierta mientras se practican nuevas diligencias. No se descartan nuevas imputaciones en función del avance de la investigación. El crimen ha generado preocupación entre los vecinos de la localidad, que se vieron sorprendidos por la llegada de los agentes y la rapidez del operativo policial.