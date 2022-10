Al menos 40 muertos y 30 heridos al derrumbarse un puente colgante en India

Al menos 40 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas al derrumbarse un puente colgante este domingo en el estado de Gujarat, al oeste de India.

El puente colgante que se ha derrumbado ha sido el de Morbi, sobre el río Machchhu, que era una estructura histórica que fue restaurada y reabierta al público hace apenas 4 días con motivo de la celebración del Año Nuevo gujaratí.

Según testigos de lo sucedido, unas 500 personas, entre ellas mujeres y niños, estaban cruzando el puente en medio de colapso. De acuerdo con las mismas fuentes, decenas de personas se habrían quedado sumergidas y varias podrían seguir atrapadas bajo los escombros.

More than 40 people have died, Brijesh Merja, #Gujarat Govt Minister and local #Morbi MLA confirmed

rescue operation continues… https://t.co/i4XHpUyggH

— Truth Unfolds (@_truthunfolds) October 30, 2022