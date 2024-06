Mata a puñaladas a un niño de 3 años en un supermercado y se ríe de la familia durante el juicio

Una mujer mató a un niño de 3 años en el parking de un supermercado el pasado 3 de junio en North Olmsted (Ohio, Estados Unidos), y posteriormente se rio de la familia durante el juicio. La asesina, Bionca Ellis, de 32 años, robó un cuchillo carnicero en una tienda con el que atacó al pequeño Julian Wood y a su madre, Margot Wood, a la salida del establecimiento mientras estos guardaban la compra en su coche.

Tras los apuñalamientos, varios testigos llamaron al 911 y la Policía arrestó a Ellis, quien aún sostenía el arma. Las víctimas fueron trasladadas al hospital, pero Julian falleció a causa de sus heridas, mientras que Margot recibió tratamiento por lesiones no mortales.

