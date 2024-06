Cuando se está a punto de cumplir una semana del asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en un tiroteo ocurrido en la carretera del Pardo a Fuencarral, en el distrito madrileño de Fuencarral; la ex política ha querido publicar un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores; con el que ha confesado el dolor que padece por la pérdida de su hermano.

El crimen, cabe recordar, fue perpetrado por tres individuos que se desplazaban en un BMW X2 gris y utilizaron un fusil de asalto calibre 7,62 para disparar a quemarropa contra Borja Villacís, quien se encontraba cerca de su vehículo, un Citröen blanco, según los informes iniciales. Las autoridades policiales arrestaron a una mujer vinculada con el incidente pocas horas después de que éste se produjera, dentro de un lavadero de coches situado en la Plaza Elíptica de Carabanchel, desde donde fue trasladada a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Se trata, en concreto, de una ciudadana española de 52 años de edad con un historial delictivo y recientemente aprehendida por la Guardia Civil. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Begoña Villacís (@begonavillacis) Borja Villacís contaba con varios antecedentes policiales por narcotráfico. Asimismo, estaba imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo. Y de ahí, que los primeros indicios vinculen el crimen a un presunto ajuste de cuentas.

La carta íntegra de Begoña Villacís en memoria de su hermano

Aunque Begoña Villacís no se ha pronunciado públicamente ante los medios de comunicación sobre de la muerte de su hermano, sí lo ha hecho a través de sus redes sociales. Al día siguiente del tiroteo, la ex política compartío una imagen de Borja a una edad muy trempana, con la que se despidió de él. «Adíos, mi niño, mi hermano pequeño», escribió. Del mismo modo, hace escasos minutos, Begoña ha compartido una sentida misiva en honor al fallecido, que ha acompañado con una fotografía.

«Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó.

Cinco días y sigue siendo igual de irreal. Cada abrazo espontáneo que recibo por la calle lo confirma. ‘No quiero molestar’, empezáis diciéndome. No lo hacéis, reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad. Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes», comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Begoña Villacís (@begonavillacis)

«No he querido leer una sola noticia, la gente que me quiere me dice que no lo haga, que no me hará bien. Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos (…) Borja siempre será mi hermano pequeño, y yo seré siempre su hermana mayor. La que lo cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor (…) Siempre sentí su amor incondicional, nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas», continúa.

Y nada queda ahí. En la carta, Begoña Villacís revela que ha recibido mensaje de condolencias de representantes de gran parte de la esfera política, da igual el color; al tiempo que agradece las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. «No hemos querido compartir nuestro duelo, solo estuvimos los suyos, la familia. Gracias por, aun así, estar presente. Ante el dolor nos deshacemos de ropajes, nos quedamos tal cual somos. La misma compasión en un mensaje de buena gente del PP y del PSOE, las mismas ganas de consolar escritas por un cargo de VOX que orará por mi hermano (gracias), que en un hermoso mensaje de otro de Más Madrid».

Begoña Villacís, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«A todos, aquí tendréis siempre una familia agradecida. Tengo, la verdad, mucho que agradecer, miles de mensajes que iré contestando, personas que se conjuran para ayudar a una familia devastada: policías con oficio, bregados y profesionales pero sensibles y humanos. A mis amigas, y a quien me ha sabido acompañar de verdad, con silencios más precisos que muchas palabras. A mi familia, que nunca volverá a ser la misma, que está rota para siempre. A mis padres que han enterrado a un hijo, mi hermano. Dejo hoy estas flores en la carretera del Pardo. Hay más flores, las de Rebeca, las de otros amigos, y yo no puedo, de verdad que sigo sin poder creer que no lo voy a volver a ver. Mi niño. Descansa en paz», termina el escrito.