Más de 30.000 personas se reúnen en el Obelisco de Argentina para homenajear a Akira Toriyama

Más de 30.000 personas se reunieron este domingo en el Obelisco, Argentina, para homenajear al creador de mangas Akira Toriyama, que ha fallecido recientemente. Durante el homenaje, los asistentes levantaron sus manos para realizar una Genkidama, técnica utilizada en el manga que se basa en pasar ki (energía) a alguien, en honor al creador de Dragon Ball.

Múltiples personas se personaron disfrazadas de los personajes de la mítica serie que creó Toriyama, tal como Goku o Vegeta. Además, no sólo fueron adultos, ya que el manga, que fue adaptado a la animación, ha trascendido a varias generaciones, por lo que la presencia infantil en el evento fue notoria.

Toriyama falleció el pasado 1 de marzo en Japón, de donde era originario, a los 68 años de edad, aunque no fue hasta el pasado viernes cuando se emitió un comunicado oficial en el que se confirmaba el fallecimiento del creador de manga debido a un hematoma subdural.

El comunicado del fallecimiento lo difundió Bird Studio, el estudio de producción que creó Akira Toriyama, y Capsule Corporation Tokyo, la empresa dedicada a gestionar la obra del artista, y que toma su nombre de la empresa ficticia que jugó un importante papel en la saga de Bola de Dragón.

«El mangaka Akira Toriyama falleció el 1 de marzo de 2024 debido a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años. Es una pena porque tenía mucho trabajo por hacer y todavía había cosas que quería lograr. Sin embargo, el fallecido dejó muchos trabajos como artista», reza el comunicado.

El funeral de Akira Toriyama

Si bien el anuncio de la muerte del padre de Dragon Ball se hizo el pasado viernes, su funeral ya se había celebrado y únicamente estuvieron presentes familiares cercanos del mítico artista. «Debido a los deseos del individuo que desea paz y tranquilidad, rechazaremos cualquier mensaje de pésame u ofrendas. Les solicitamos amablemente que se abstenga de realizar entrevistas a la familia».

Además, la empresa agradeció a todas las personas que seguían la obra del japonés, la oportunidad que le dieron de poder vivir haciendo lo que más le gustaba durante más de 45 años: «Esperamos sinceramente que el mundo único de las obras de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo».

Otros creadores lamentan su muerte

Ante la repentina muerte de Toriyama, otros creadores de manga no tardaron en expresar sus condolencias y admiración hacia el creador de Goku. Uno de los comentarios más emotivos viene por parte de Eiichiro Oda, creador de One Piece, quien señala que el trabajo de Toriyama fue una de las grandes inspiraciones de su obra, y este mangaka fue una figura importante en su infancia.

«Te he admirado mucho desde que era un niño. También recuerdo el día en que me llamó por mi nombre de pila por primera vez. De camino a casa desde el día en que usaste la palabra ‘amigo’ para nosotros. Espero que el cielo sea tan placentero como lo imaginaste», declaraba en redes sociales.

Eiichiro Oda’s Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. pic.twitter.com/a0zdhYK675 — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

A este grupo se le suma Masashi Kishimoto, creador de Naruto, quien, al igual que Oda, creció con Dragon Ball y el trabajo de Akira Toriyama, el cual jugó un papel importante en la formación de su carrera, y al igual que Oda, le dedicó unas palabras a Toriyama en redes sociales.

«Acabo de recibir la noticia del fallecimiento de mi profesor. Siento una sensación de pérdida aún mayor que cuando terminó Dragon Ball… Todavía no sé cómo lidiar con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer mi Dragon Ball favorito. Siento que no he podido escribir correctamente esta frase que quiero transmitirle a mi profesor. Todo el mundo seguía esperando ver tu trabajo. Si un deseo de Dragon Ball realmente se hace realidad… Lo siento… Tal vez sea egoísta, pero es triste, sensei. Gracias, Akira Toriyama-sensei, por todos los divertidos trabajos que has realizado durante los últimos 45 años. Y muchas gracias por tu arduo trabajo».