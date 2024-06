Mark Rutte será el nuevo secretario general de la OTAN

Mark Rutte ha sido elegido este miércoles nuevo secretario general de la OTAN. Rutte entra en sustitución de Jens Stoltenberg que dejará el cargo en octubre después de una década al frente de la organización militar.

«El Consejo del Atlántico Norte decidió designar al primer ministro Mark Rutte como el nuevo secretario general de la OTAN, en sustitución de Jens Stoltenberg», ha anunciado la alianza militar transatlántica en un comunicado.

Después del anuncio, y de forma inmediata, el noruego Stoltenberg saludó la designación de Rutte con un mensaje de felicitaciones en la red X. «Rutte es un líder fuerte y un constructor de consensos. Le deseo todos los éxitos. Sé que dejo la OTAN en buenas manos», señaló Stoltenberg.

I warmly welcome #NATO Allies’ choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO. I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024

Desde un inicio, el neerlandés ya contaba con el apoyo de la OTAN, ya que cuando comenzó su campaña, Estados Unidos y Reino Unido, eran avales de Rutte. Además, el dirigente neerlandés logró el soporte de dos países abiertamente hostiles a su nombramiento, Hungría y Turquía. Como jefe de la OTAN, desempeñará un papel clave a la hora de convencer a los países de la alianza de que sigan respaldando a Ucrania.

Congratulations, dear Mark Rutte, on being elected as the new @NATO Secretary General. Your leadership and experience will be crucial for the Alliance during these challenging times. I look forward to working with you to further strengthen the EU-NATO partnership. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2024

Así es Mark Rutte

Mark Rutte, quien ocupa el puesto de primer ministro de Países Bajos desde 2010, causo desde un principio una buena sensación en Washington, ahí ya se comenzó a verse como el candidato favorito durante la Conferencia de Seguridad en Múnich de febrero. En una de sus intervenciones, Rutte señaló que los aliados del bloque transatlántico deben continuar con su trabajo, además de mostrar su rechazo a las críticas de Donald Trump contra la Alianza.

En su puesto como primer ministro de Países Bajos, Rutte también ha mostrado su apoyo a Ucrania. El político holandés, que es el que más años lleva en el poder, anunciaba tras su reelección que no se presentaría a los próximos comicios, dejando vía libre para postularse como futuro secretario general de la OTAN. «Hago esto con sentimientos encontrados, con emoción, pero se siente bien».

It is a tremendous honour to be appointed Secretary-General of NATO. The Alliance is and will remain the cornerstone of our collective security. Leading this organisation is a responsibility I do not take lightly. I’m grateful to all the Allies for placing their trust in me. I… — Mark Rutte (@MinPres) June 26, 2024

Asimismo, Rutte ha logrado mantener y construir alianzas políticas improbables, e incluso ha complacido a partidarios de extrema derecha en temas como la inmigración. Asimismo, durante los rescates económicos a los países del sur de la UE, sobresalió por su oposición a tales medidas. En cambio, con los principales líderes europeos, como Alemania y Francia, Rutte se ha destacado por mantener una gran sintonía.