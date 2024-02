El Parlamento de Hungría ratifica la entrada de Suecia en la OTAN

El Parlamento de Hungría ha ratificado este lunes como estaba previsto la entrada de Suecia en la OTAN, después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, adelantara el pasado viernes que se tomarían las decisiones necesarias para confirmar esta adhesión tras sellar un acuerdo comercial en materia de seguridad.

«Acojo con satisfacción la votación del Parlamento húngaro para ratificar la membresía de Suecia en la OTAN», ha celebrado el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, a través de un mensaje en su perfil oficial en redes sociales.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024