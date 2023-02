El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a provocar las risas en las redes sociales al besar el suelo nuevamente. Ha sido al abandonar la capital polaca en el viaje que ha realizado a Ucrania. Cuando subía las escalerillas del Air Force One, ya casi llegando arriba, el trotecillo que ha imprimido a sus pasos no le ha dado tregua y, a falta de unos pocos peldaños, se ha ido al suelo.

Biden, de 80 años, cayó hacia adelante en las escaleras del avión cuando intentaba salvarlas en el aeropuerto Chopin de Varsovia. El presidente norteamericano pronto se puso de pie y continuó hacia la puerta, saludando rápidamente antes de entrar a la cabina del avión, para aparentar normalidad, como hace siempre que sufre un incidente de este tipo. Biden se disponía a regresar a Washington este miércoles después de una visita de tres días a Europa para conmemorar el primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la que destacó la visita sorpresa a Kiev.

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., se ha hecho eco de la nueva caída de Biden y ha escrito: «Vaya, lo hizo de nuevo. Nuestro presidente parece incapaz de subir un tramo de escaleras. Este es el tipo que nos lleva a la Tercera Guerra Mundial… ¿Qué podría salir mal?». En las redes sociales ya hay incluso una etiqueta de las caídas de Bien, #Bidenfall, y otra de sus errores, #Bidenfail.

Oops he did it again. Our president seems incapable of getting up a flight of stairs. This is the guy leading us into WWIII… what could go wrong? pic.twitter.com/P7cPqHXhby

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 22, 2023