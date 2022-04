Ya queda menos para saber quién será el nuevo presidente de Francia. Este domingo se disputan las elecciones del país con la segunda vuelta y la disputa entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen para la presidencia. Vamos cuál es la ideología de Macron en En Marche!

Aunque más de centro derecha, y siendo más bien progresista, la ideología de Macron nunca ha estado clara porque el político no se define ni de derechas ni de izquierdas. Lo que es seguro es que, en su mandato, estos cinco años, aboga por Europa y así lo ha demostrado con papeles clave en diversas situaciones.

Se ha mantenido muy firme con las restricciones de la Covid y también ha protagonizado la guerra de Rusia con Ucrania con sus diferentes reuniones con Vladimir Putin para salvaguardar Europa. Si bien estas reuniones no llegaron a buen puerto como ya es sabido por todos.

Aunque ha logrado que muchos conservadores le siguieran, es verdad, que en estos años de mandato ha habido de todo. Y cierta parte de la población se muestra descontenta con Macron como las sonadas manifestaciones de los chalecos amarillos.

En su biografía es de destacar que se alza como el vigesimoquinto presidente de la República Francesa desde 2017. Fue exfuncionario público y especialista en inversión bancaria. Sabe de economía, puesto que fue empleado y asociado del banco francés Rothschild & Cie y luego fue asesor económico del presidente de la República, en 2012, François Hollande. Ya, en 2014, fue nombrado ministro de Economía, Recuperación Productiva y Asuntos Digitales.

Siguiendo sus datos como político, en 2016, lanzó el movimiento político ¡En Marcha! En Marche! Donde declaró que “La honestidad me obliga a decirles que ya no soy socialista” de manera que fue militante del Partido Socialista pero desde ese momento ya no lo fue.​

Desde cuándo es presidente de Francia

Fue en mayo de 2017 cuando obtuvo la victoria a la presidencia de Francia, en una vuelta parecida a la de hoy domingo 24 de abril, también en la segunda vuelta frente a Marine Le Pen, líder del Frente Nacional. El resultado fue de un 66,1% de los votos para Macron mientras que Le Pen llegó al 33,9 % de los sufragios.

Entre sus logros y otras polémicas del mandato de Macron, desde 2017, destacan la reforma del Código Laboral, la Ley de reforma de la compañía francesa de ferrocarriles, SNCF, el movimiento de los chalecos amarillos, y su anuncio del incremento del salario mínimo (SMIC) de 100 euros por mes en 2019.