Idan Amedi, actor de la serie Fauda, uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix, ha resultado herido este lunes en Gaza, según acaba de anunciar su familia esta noche. Mensajes en las redes sociales que han estado circulando durante las últimas horas dijeron que el también cantante resultó gravemente herido mientras luchaba en una operación antiterrorista de las FDI.

El actor de Fauda herido en Gaza, Idan Amedi, fue a luchar a Gaza como reservista en los primeros días de la guerra. La estrella israelí documentó momentos de su servicio en su cuenta de Instagram y publicó en noviembre: «Esta no es una escena de Fauda, ​​esto es la vida real», decía en un video grabado antes de una operación, y agregó que él y sus compañeros soldados estaban motivados por su preocupación por las víctimas de la masacre de Hamás del 7 de octubre. «Que Dios y nosotros venguemos su sangre», acababa.

Su última entrada en Instagram es de hace 12 semanas. En ella decía:

«No nos preguntes si tenemos frío,

Si dormimos por la noche y si tenemos comida.

Todos estos no son relevantes en este momento.

Estas son todas las preguntas del mundo de ayer.

Sé por lo que estoy luchando,

Hoy más que nunca me queda claro.

En este hermoso momento de la mañana que mi Ali bebe chocolate y me ayuda a exprimir un limón.

Sobre la vida, sobre los sentimientos de los animales.

Si mi voz se oye a lo lejos y llega a habitaciones allí en Kariya,

Saber que no estaremos listos para parar,

No hay dimensión en la batalla contra los animales humanos.

Aprendimos de la manera difícil, no por primera vez, que nuestro destino está en nuestras manos.

A mis amigos, hermanos y hermanas que luchan ahora mismo en cualquier frente, no hay mejores personas que ustedes.

No hay mayor orgullo que tú.

Tuve el privilegio de estar a tu lado. 🇮🇱».

Ver esta publicación en Instagram

Amedi se unió a las tropas israelíes en octubre de 2023. Entonces, difundió un vídeo en el que, con uniforme militar y un arma en su mano, agradecía el apoyo de la gente y les prometía que no se rendirán y vencerán en esta lucha contra el terrorismo.

«A la nación de Israel y a todos los soldados de las FDI, tanto reservistas como en servicio activo, Idan Amedi aquí. Como pueden ver, hoy llevo un atuendo ligeramente diferente. Esto no es una escena de Fauda, esto es la vida real», decía en el video.

A continuación, el actor se refirió al derecho de su país a autodefenderse de las crueles masacres que los atacantes llevan adelante sobre civiles inocentes, que hasta incluyeron la decapitación de bebés y la aniquilación de comunidades en el sur.

La carrera de Idan Amedi, actor de ‘Fauda’

Idan Amedi, el actor de Fauda herido este lunes en Gaza, comenzó su carrera como músico, compitiendo en la octava temporada del concurso de talentos israelí Kochav Nolad. En esa competencia y a lo largo de su carrera, compuso e interpretó muchas canciones relacionadas con su servicio militar en el cuerpo de ingenieros de combate. Ha lanzado varios álbumes populares y sus canciones tienen millones de visitas en YouTube.

Se unió a la popular serie Fauda, ​​éxito mundial en Netflix, en su segunda temporada, interpretando a Sagi, un miembro de la unidad antiterrorista encabezada por Doron (Lior Raz). En temporadas posteriores, comenzó un romance con su compañera de la unidad antiterrorista, Nurit (Rona Lee-Shimon), que fue un gran éxito entre los seguidores.

Mientras sus compatriotas esperan actualizaciones sobre estado de Idan Amedi, sus numerosos fans en todo el mundo se unen a su familia para desear una pronta recuperación al audaz actor de Fauda.