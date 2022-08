Hospitalizado con síntomas de envenenamiento un ex asesor de Putin que criticó la invasión de Ucrania

Enemistarse con Vladímir Putin no suele resultar beneficioso para la salud. Más bien, todo lo contrario. El último en comprobarlo es el oligarca ruso Anatoly Chubais, antiguo socio y asesor del presidente ruso y que desde el primer momento se mostró contrario a la invasión de Ucrania. Chubais huyó de Moscú el pasado mes de enero y ahora acaba de ser hospitalizado en estado grve en hun hospital policlínico de Cerdeña por una «enfermedad repentina».

Según medios transalpinos, la dolencia del oligarca Chubais sería un «síndrome neurológico», aunque el centro en el que permanece ingresado, el Mater Olbia Hospital, sólo ha informado de que está mejorando. Según cuentan medios italianos, al notar los primeros síntomas le dijo a su esposa: «Ya no siendo las manos ni los pies, no me puedo mover».

El británico Daily Mail ha apuntado desde el principio hacia la hipótesis del envenenamiento, una herramienta que han sufrido en los últimos tiempos opositores a Putin. Uno de los más llamativos fue el que sufrió en la localidad británica de Salisbury el ex oficial ruso Sergei Skripal y su hija, Yuliya, en una operación que se fue de las manos: el veneno -Novichok- se extendió peligrosamente por el barrio en el que vivían.

Defenestración

Fue en marzo cuando el presidente de Rusia Putin anunció el cese de su asesor Anatoli Chubais, que abandonó el país tras supuestas discrepancias con el Kremlin sobre la ofensiva militar iniciada hace un mes en Ucrania. Chubais ejercía desde diciembre de 2020 como asesor para las relaciones con las organizaciones internacionales, pero el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado este viernes a la agencia TASS que ya ha sido apartado por decreto.

Chubais, de 66 años, era uno de los pocos impulsores de la reforma económica de los noventa que seguía en el actual Gobierno. De hecho, le dio a Putin su primer trabajo en el Kremlin y desde diciembre de 2020 ocupaba el puesto que ahora abandona.

El Gobierno ruso y el propio Putin no han escatimado avisos contra quienes se salgan de la línea oficial de Moscú en relación a la guerra. El presidente ha amenazado públicamente a los «traidores» y ha promovido un endurecimiento de las leyes contra cualquier atisbo de disidencia.