Un hombre se quema vivo frente a la sede de la ONU en Nueva York

Un hombre ha muerto este jueves después de quemarse vivo frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Manhattan, Nueva York. Según han informado las autoridades, la víctima era un activista de la causa tibetana, un movimiento político, cultural y humanitario que busca la autonomía real, la preservación de la identidad budista y el respeto a los derechos humanos para el Tíbet.

Desde el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) han informado que recibieron una llamada de emergencia a las 22:32 horas (00:35 en España) alertando de que un hombre se había prendido fuego en la intersección de First Avenue con la calle 42, muy cerca del complejo de Naciones Unidas. Los agentes y los servicios sanitarios acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Bellevue con quemaduras «extremadamente graves». Poco después, los médicos certificaron su fallecimiento. Las investigaciones continúan abiertas y la Policía no ha revelado por ahora las causas que motivaron el suceso.

Por otro lado, la Campaña Internacional por Tíbet aseguró que el hombre era Lobga Rangzen, un reconocido activista de la diáspora tibetana. Según su presidente, Tencho Gyatso, Rangzen dedicó gran parte de su vida a denunciar de forma pacífica la situación de los derechos humanos en el Tíbet y a promover la preservación de la identidad cultural tibetana.

La organización afirmó que el activista había mostrado una profunda preocupación por las recientes políticas impulsadas por el Gobierno chino, especialmente una nueva legislación orientada a reforzar la denominada «unidad étnica y el progreso». De acuerdo con los activistas tibetanos, estas medidas podrían favorecer una mayor integración forzosa de las minorías étnicas dentro de la identidad nacional china y limitar el uso de sus lenguas, tradiciones y prácticas religiosas.

La reacción de la ONU

Tras conocerse la noticia, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó la consternación de la organización por lo ocurrido.

«Estamos consternados por este trágico y terrible incidente y expresamos nuestras condolencias a su familia», señaló el portavoz en un breve comunicado, sin pronunciarse sobre las posibles motivaciones del fallecido mientras continúa la investigación.