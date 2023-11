Un hombre se ha atrincherado en el aeropuerto de Hamburgo (Alemania) después de invadir una de las pistas de aterrizaje y disparar a un avión. Los primeros reportes indican que podría haber secuestrado a al menos dos niños.

Como consecuencia del ataque, el aeropuerto de la ciudad de Hamburgo, ubicada al norte de Alemania, se ha cerrado este sábado, afectando a 27 vuelos, después de que el citado hombre armado atravesara la puerta con un vehículo y hubiera disparado a la Policía y provocado varios incendios.

Varios pasajeros de diferentes vuelos han tenido que ser evacuados, como se puede ver en el vídeo de abajo.

#BREAKING: Armed man races through security barrier at #Hamburg Airport. Air traffic suspended. State and federal police deployed.pic.twitter.com/elmFLtNTzL

