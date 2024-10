‘Hackers’ chinos han atacado los teléfonos de Donald Trump y su número 2 de campaña J. D. Vance

Hackers de China se han infiltrado en las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos para meterse en los teléfonos del ex presidente Donald Trump y su número 2 J. D. Vance, según han informado este viernes, a pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. No ha trascendido qué información han conseguido los hackers de China de los dispositivos de Trump y Vance. En cambio, sí se sabe que el ataque forma parte de una operación de espionaje supuestamente coordinada por los servicios de inteligencia de Pekín. En el comunicado del FBI se ha explicado que «el acceso no autorizado a la infraestructura de telecomunicaciones comerciales ha sido por parte de actores afiliados a la República Popular China». La campaña de Kamala Harris también se ha visto afectada.

De momento, se desconoce qué información esperaban obtener los hackers de China de Trump y Vance y cómo pensaban utilizarla. Pekín lleva años participando en vastas campañas de pirateo informático destinadas a recopilar datos privados de estadounidenses y trabajadores de la administración de Barack Obama (2009-2016), Donald Trump (2017-2020) y Joe Biden (2021-2024), espiar la tecnología y los secretos corporativos de grandes empresas estadounidenses y atacar las infraestructuras de Estados Unidos.

Las actividades de los piratas informáticos, la amplitud del espionaje y el momento en el que se han producido los ataques, semanas antes de las elecciones presidenciales, preocupan a algunos funcionarios. Piensan que la operación es mucho mayor que un intento de interferir en las elecciones presidenciales.

En un comunicado, la campaña de Trump ha evitado referirse de forma directa al ataque contra Trump y Vance. Sin embargo, sí ha acusado a la administración de Biden de ser «débil frente a los adversarios de Estados Unidos». Un portavoz de la embajada china en Washington ha negado que Pekín sea responsable de las supuestas infracciones.

En las últimas semanas, la Casa Blanca ha convocado reuniones confidenciales para evaluar los daños de los ataques, que incluyeron intrusiones en Verizon, AT&T y Lumen, las principales compañías de telecomunicaciones en Estados Unidos.

Hace semanas se informó de ataques de piratas informáticos iraníes contra la campaña de Donald Trump y el Departamento de Justicia. También de amplias campañas de desinformación orquestadas por Rusia.

En cambio, la CIA considera que China mantiene una postura neutral en la carrera presidencial entre Trump y Harris. Pekín se centra en las candidaturas de menor importancia en el Senado y la Cámara de Representantes en función de su postura sobre cuestiones de importancia clave para Pekín, incluido el apoyo a Taiwán.

El FBI ya ha advertido de forma repetida a lo largo del último año sobre las operaciones de piratería informática chinas. El director del FBI Chris Wray informó al Congreso en enero de que sus investigadores habían interceptado al grupo Volt Typhoon, que tenía el objetivo de atacar plantas de tratamiento de agua, la red eléctrica y sistemas de transporte de todo Estados Unidos. Entonces, Wray explicó que el objetivo de Pekín era interferir en la vida cotidiana de los estadounidenses en caso de que Washington y Pekín entrasen en guerra.