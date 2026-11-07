Hacer que las niñas empiecen a ir al colegio antes que los niños para que haya más probabilidades de tener hijos cuando sean adultas: la idea que se plantean en Corea del Sur

En 2025, después de décadas registrando una natalidad cada vez más baja, la sociedad de Corea del Sur fue reconocida oficialmente como «súper envejecida», una denominación que se aplica a los países en los que al menos el 20% de sus habitantes tiene más de 65 años. Actualmente, ese porcentaje se eleva por encima del 21%, lo que representa cerca de 11 millones de personas de una población total de 51 millones. La cifra resulta todavía más llamativa teniendo en cuenta que representa un aumento de 580.000 personas respecto al año anterior. Y las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará evolucionando durante las próximas décadas; de hecho, se calcula que en 2050 más del 40% de los habitantes tendrá 65 años o más.

«El número de ciudadanos mayores es ahora de 10 millones, pero aumentará a 20 millones en 2050. Excluyendo a los 10 millones de menores, los dos millones restantes (en edad laboral) deberán mantener a los ancianos», reconoce el profesor Kim Woo-chang a The Korea Times. A la problemática del envejecimiento hay que sumar que Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo: 0,72 hijos por mujer. En este contexto, el Instituto Coreano de Finanzas Públicas ha lanzado una propuesta que ha generado una gran polémica: que las niñas empiecen la escuela primaria un año antes. El grupo de expertos sostiene que los hombres consideran más atractivas a las mujeres jóvenes y que, durante la infancia y la adolesencia, ellos suelen ser más inmaduros.

La idea de Corea del Sur para aumentar la natalidad

Un estudio realizado por analistas del Instituto Coreano de Finanzas Públicas plantea que establecer una diferencia de un año entre la edad de escolarización de las niñas y los niños podría hacer que se atraigan más cuando alcanzasen la edad para contraer matrimonio. La propuesta parte de la hipótesis de que los hombres tienden a sentirse atraídos por mujeres más jóvenes debido a que, según esta teoría, ellas alcanzan la madurez antes que ellos.

«Teniendo en cuenta que el ritmo de desarrollo de los hombres es más lento que el de las mujeres, el hecho de que las mujeres ingresen a la escuela un año antes podría contribuir a que hombres y mujeres se encuentren más atractivos entre sí cuando alcancen la edad adecuada para contraer matrimonio. Si existe la voluntad de casarse, cabe suponer que también existe la voluntad de tener citas. Sin embargo, esto no garantiza necesariamente el éxito en las citas. Para mejorar esta situación, se podrían incluir en esta categoría políticas que organicen encuentros, mejoren las habilidades sociales y fomenten el desarrollo personal para aumentar el atractivo para el sexo opuesto», señala el informe, según recoge el diario The Guardian.

La polémica no se ha hecho esperar, tanto por las críticas a la idea de «utilizar a los niños como herramientas reproductivas» como por la falta de pruebas que respalden su posible eficacia. El informe apenas ofrece datos concretos, modelos o simulaciones que permitan valorar si la medida tendría algún resultado positivo. Mientras tanto, una parte de la opinión pública cuestiona que organismos públicos de investigación como este sigan planteando soluciones de este tipo sin abordar el problema desde una perspectiva más amplia.

Shin Gyeong-a, profesor de sociología en la Universidad de Hallym, declaró al periódico Korea JoongAng Daily: «que un informe de este tipo, sin ningún tipo de control, se haya publicado en un país democrático (y nada menos que por un instituto de investigación estatal que evaluará medidas para abordar las bajas tasas de natalidad en el futuro) es ridículo».

Otras propuestas

Corea del Sur busca urgentemente fórmulas para frenar una tendencia demográfica que amenaza con tener graves consecuencias para su economía y su futuro. Entre las iniciativas planteadas recientemente figura la posibilidad de eximir del servicio militar obligatorio a los hombres que tengan tres o más hijos antes de cumplir los 30 años. Otra propuesta contempla conceder importantes beneficios fiscales a los padres que realicen donaciones, con ventajas vinculadas al número de hijos que tengan. A estas medidas se suma una iniciativa respaldada por una docena de legisladores que permitiría contratar en Corea del Sur a trabajadoras domésticas extranjeras por debajo del salario mínimo legal para reducir la carga de las tareas del hogar y facilitar la conciliación de las familias.

«Lo que necesitamos no es la exención del servicio militar, sino una sociedad donde las carreras profesionales de las mujeres no se vean interrumpidas ni siquiera después de dar a luz… y donde sea natural que los hombres compartan el cuidado de los hijos y las tareas domésticas», escribieron en un comunicado conjunto los activistas por los derechos de las mujeres.

Por su parte, las organizaciones en defensa de los derechos laborales advierten de que cerca de la mitad de los trabajadores no llegan a disfrutar del permiso parental al que tienen derecho por ley. A esto hay que sumar que Corea del Sur tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo desarrollado. Finalmente, cabe señalar que el país es uno de los peores clasificados en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres en el entorno profesional.