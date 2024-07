González Pons tras impedirle Maduro entrar en Venezuela: «El domingo va a haber un golpe de estado»

El PP ha denunciado que el régimen de Maduro está preparando un «golpe de estado» en Venezuela ante las elecciones del domingo que, según diversos sondeos, dan por perdedor real al dictador Nicolás Maduro. Así lo ha dicho el vicepresidente de la Eurocámara Esteban González Pons, que encabeza la delegación de 10 diputados y senadores del PP que ha viajado a Venezuela para participar como observadores en estos comicios y que ha sido expulsada tras ser retenida en el aeropuerto de Caracas.

La delegación popular aterrizó este viernes en el aeropuerto de Caracas, pero no pudieron cruzarlo. El régimen de Maduro les prohibió la entrada en el país, lo que, en la práctica, supone su expulsión tras haber tomado tierra en el país caribeño.

Los diez diputados y senadores del PP han quedado retenidos en estancias del aeropuerto y temporalmente se les prohibió utilizar sus dispositivos móviles, por lo que desde el partido en España no pudieron contactar con ninguno de ellos. Su avión tomó tierra en torno a las 21.00 horas –horario de España–.

González Pons sí que ha logrado finalmente grabar un vídeo en el que ha denunciado la actitud del régimen de Maduro y ha mostrado su convencimiento de que, ante el eventual escenario de que pierda las elecciones, el dictador venezolano prepara un «golpe de estado».

«Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática a acompañar el proceso electoral del domingo y nos vamos no ya con la sospecha, sino con el temor fundado, de que el domingo va a haber un golpe de Estado, de que la elección que se va a producir el domingo este amañada», ha denunciado González Pons desde el aeropuerto de Caracas, donde se ha grabado un vídeo que ha transmitido por las redes sociales.

«Esperamos que el pueblo venezolano se levante con tal fuerza que la resistencia establecida por el régimen sea vencida», ha subrayado, a la vez que ha denunciado que esta delegación del PP se ha visto abandonada por parte de la Embajada de España en Caracas y del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que actúa como «jefe de los Comandos de Observación».

«Hemos reclamado, en el momento de la expulsión, la presencia del jefe de los Comandos de Observación, José Luis Rodríguez Zapatero, y no ha venido. Hemos reclamado la presencia del embajador de España y probablemente por una orden del Gobierno no ha venido. Nos han dejado a merced de las fuerzas de seguridad venezolanas, que por una invitación obvia, clara, lineal, limpia, de la oposición, no nos han dejado entrar».

González Pons ha recalcado: «Nos expulsan y con nosotros cierran las ventanas como un maltratador cuando va a empezar a pegar», ha denunciado el líder de la delegación a través de un video en sus redes sociales tras ser expulsado de Venezuela.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que también forma parte de la delegación española expulsada de Venezuela, ha calificado a Maduro de tirano y ha indicado que, al prohibirles participar en la observación del proceso electoral, no hace más que confirmar esa condición: «El tirano se ha comportado como un auténtico tirano, el Gobierno de Maduro nos ha impedido la entrada a Venezuela pese a estar invitados por la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado».

«El chavismo no quiere testigos, no quiere que la comunidad tenga ojos y oídos en Venezuela durante este fin de semana y por eso ha impedido la entrada de delegaciones de diversos países», ha subrayado.