Se filtran todos los detalles de la ficha policial de Donald Trump tras ser detenido en Georgia

La primera fotografía policial de Donald Trump ha salido a la luz por la Oficina del Sheriff del condado de Fulton, al que pertenece la cárcel donde el ex presidente de Estados Unidos pasó la noche del jueves. En la fotografía, un primer plano de Trump, se ve al republicano serio y frunciendo el ceño, en un gesto que no deja indiferente a nadie. Pero no sólo se ha filtrado la fotografía del ex presidente, también la ficha policial, y aquí te vamos a dar todos los detalles.

Donald Trump se entregó este jueves – cumpliendo con la orden de Justicia – a la prisión de Fulton, en la ciudad de Atlanta (Georgia). Prisión que abandonó esa misma noche tras quedar en libertad bajo una fianza de 200.000 dólares (185.210 euros).

Ficha policial

Una vez que Trump llegó a la prisión, se llevó a cabo el procedimiento habitual: se le tomaron las huellas dactilares y le hicieron una fotografía en primer plano del rostro para proceder a realizar la ficha policial.

En la ficha judicial, asignada con el número P01135809, se describe físicamente al ex presidente. Se detalla su altura, de 1,92 metros, y su peso: 97 kilos y medio. Además, se da detalle de otras de sus características físicas como el color de los ojos (azules) o el cabello «rubio fresa».

Según la prensa británica, el republicano habría perdido alrededor de 11 kilos de peso desde la última vez que fue arrestado el pasado mes de abril en Manhattan.

Trump publica su foto

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha vuelto a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para publicar su propia fotografía policial. Trump, que había tuiteado por última vez el 8 de enero de 2021, dos días después del asalto al Capitolio, ha acompañado la publicación de su imagen con un mensaje en el que reitera que este caso se trata de «interferencia electoral».

Cuarta imputación

Esta sería la cuarta imputación penal de Donald Trump, después del caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels, el de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca y el del asalto al Capitolio. Aunque, a diferencia de las otras veces, esta sería la primera ocasión en la que el ex mandatario debe entregarse en una prisión, y que se le hace una ficha policial.

Cuando comenzaron las imputaciones, Trump puso a la venta unas camisetas que simulaban una foto de ficha policial con el fin de recaudar fondos. La fiscal de Fulton, Fani Willis, acusa al republicano de 13 delitos, y podría ser condenado hasta a 76 años y medio de cárcel.

El exmandatario ha quedado en libertad bajo fianza después de aceptar una fianza de 200.000 dólares, al igual que los otros 18 coacusados por la trama, que han ido entregándose progresivamente antes de este viernes, cuando expira el plazo dado por la Fiscalía.