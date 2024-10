Fabiola Yáñez, ex mujer de Alberto Fernández, tras ausentarse en el juzgado: «Tengo miedo»

Fabiola Yáñez, ex mujer del kirchnerista Alberto Fernández, ha sembrado la preocupación con un mensaje que ha lanzado en sus redes sociales tras no presentarse ante la Justicia. La actriz y periodista, que denunció al ex presidente de Argentina por violencia de género, debía entregar su teléfono móvil en un juzgado de Madrid en el marco del caso contra el peronista.

La ex mujer de Fernández ha publicado este martes por la noche una foto en su perfil de Instagram en la que se puede leer «tengo miedo» sobre un fondo negro, sin más detalles al respecto. Dado que Fabiola Yáñez no puso su móvil a disposición de la Justicia española este martes, la fiscal encargada del caso se desplazó hasta el domicilio en el que reside la actriz. Acordaron una nueva fecha para llevar a cabo la entrega del aparato con el objetivo de enviar una copia de la información que contiene a Argentina, donde la Justicia investiga la causa.

El kirchnerista Alberto Fernández ha aprovechado la ausencia de su ex mujer en los juzgados madrileños para atacarla y acusarla de sumar «un escándalo» al caso, tal y como se desprende de las consideraciones que han trasladado fuentes cercanas a la defensa: «No se presentó en España ni entregó el celular. Otro escándalo más en esta causa». Han subrayado que se trata de un incumplimiento.

En lo que al enigmático mensaje se refiere, la ex primera dama lo habría escrito «angustiada», según las fuentes consultadas por la cabecera argentina La Nación, que no aportaron más detalles sobre a qué se refería Fabiola Yáñez y de qué tiene miedo.

La Fiscalía argentina imputó al ex presidente Alberto Fernández como presunto autor de delitos de lesiones y amenazas contra la actriz, que lo denunció a principios del pasado agosto. Horas más tarde de la denuncia de Yáñez por malos tratos, se hicieron públicas unas fotografías en las que la actriz y periodista aparece con significativos hematomas, propios de los infligidos por una brutal paliza. La ex primera dama aseguró que los abusos por parte del kirchnerista comenzaron en el año 2016.

«Sed de control y terrorismo psicológico»

En su declaración, Fabiola Yáñez retrató al ex mandatario como un hombre «con sed de control» que ejerció «abuso de poder» sobre Yáñez, que la amenazó con quitarle a su hijo y la obligó a abortar. La violencia del ex presidente argentino, añadió, cobró fuerza en el año 2023, el último de su mandato en la República, dado que la «culpaba de sus problemas políticos».

En base a su testimonio, las agresiones no sólo eran físicas, sino que también minó su «autoestima y autonomía» y Yáñez acusó a Fernández de «terrorismo psicológico», incluso en la actualidad: «Tenía que responder a sus mensajes cada tres minutos, por lo que opté por dejar de salir y dejé de frecuentar amistades, salvo alguna amiga con la que me reunía a cenar en mi casa. Lo insólito era que, mientras yo me quedaba en casa con una amiga a cenar para que él saciara su sed de control, él salía para estar con otras mujeres, lo que finalmente descubrí».

Respecto a las infidelidades, en agosto también salió a la luz que la supuesta amante del peronista -la presentadora y actriz argentina Tamara Pettinato- había estado en el despacho presidencial de la Casa Rosada tomando una cerveza con Fernández cuando éste estaba casado con la ex primera dama. De hecho, estas no son las únicas imágenes que «merodean lo sexual», según las cabeceras locales, dado que hay más que señalan que la residencia presidencial, la Quinta de Olivos, era un escenario de continuo jolgorio.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez fueron pareja entre 2019 y 2023. Ella reside actualmente en Madrid con el hijo de 2 años que tienen en común. Alberto Fernández presumió en su momento de ser «el primer presidente feminista» de Argentina que iba a «acabar con el patriarcado». Dijo ser «víctima de una conspiración» por este proceso judicial que ha sacudido la política argentina.