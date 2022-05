El ex coronel de inteligencia ruso, Gennady Gudkov, cree que la destitución de Putin se debería hacer «pronto», incluso, «antes de que pierda la guerra». La derrota «que ya se vislumbra», según palabras del militar y ex diputado de la Duma estatal «se percibe por mucho giro que de esta invasión a favor de Rusia». Y es que, «Putin ha demostrado una pésima estrategia y un peor resultado».

El coronel retirado del FSB Gennady Gudkov ha respondido que se debe llevar a cabo una «desputinización» de Rusia, a la vez que enfatizó que «Putin no puede quedarse en el poder por más tiempo». El ex militar adujo que el mandatario ruso «es un pato cojo y enfermo» y que las élites del país, «pensarán no tardando mucho cómo sacarlo y eliminarlo del poder. Entonces -dijo- será el fin del putinismo ruro».

Gennady Gudkov mencionó a través de la prensa de ucrania que el presidente de Rusia «ha logrado lanzar poderosas presiones para engañar a personas, tratando de convertirlos en completos idiotas que apoyan los hechos más repugnantes producidos en el mundo en las últimas décadas»

«Putin está enfermo»

El jefe de inteligencia militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, ha asegurado que ya se ha iniciado «un golpe de estado en Rusia», debido a que el inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, «está gravemente enfermo». De esta forma, perdería el poder, nada más que «avance un poco más su enfermedad», aseguró .

«El punto de inflexión será en la segunda quincena de agosto. Para fines de este año, la mayoría de las hostilidades activas se completarán. Como resultado, restauraremos el poder ucraniano en todos nuestros territorios que hemos perdido, incluidos Donbass y Crimea», cerciora el jefe de la inteligencia ucraniana.

Rusia continúa amenazando a Europa

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha denunciado este sábado la «guerra híbrida total» declarada por Occidente y sobre todo Europa contra Rusia, y ha advertido de que tendrá «consecuencias para todos sin excepción».

«Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos, sin excepción», ha afirmado Lavrov desde el Consejo de Política de Defensa ruso.

Lavrov ha destacado que «hemos hecho todo lo posible para evitar una confrontación directa, pero se ha lanzado un desafío y nosotros, evidentemente, lo hemos aceptado». «No nos resultan ajenas las sanciones. Siempre han estado de una forma u otra», ha añadido.

Además, ha manifestado su sorpresa por el «brote rusófobo absolutamente cavernoso» y ha denunciado que Rusia está siendo víctima de un «auténtico robo» por estas sanciones. «Nadie es inmune a la piratería estatal de Occidente», ha añadido.