Evacuadas miles de personas por un incendio a las afueras de Atenas

Un incendio a las afueras de Atenas ha obligado a evacuar a miles de personas la tarde de este miércoles. El fuego, que se originó cerca de Korapis, a 30 kilómetros de la capital griega, se extendió rápidamente a causa de las fuertes rachas de viento que se han dado hoy. La falta de lluvias, las altas temperaturas y la abundancia de matorrales secos en la zona han contribuido a alimentar el incendio, contra el que luchan más de 90 efectivos de los bomberos, apoyados por seis aviones y ocho helicópteros cisterna.

A wildfire is raging in the suburbs of #Athens in Koropi. Authorities have issued evacuation orders. The fire broke out as weather turned hot and windy on Monday. pic.twitter.com/DsGDrupR6v

— Daphne Tolis (@daphnetoli) June 19, 2024