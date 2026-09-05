Se estrella un caza en una exhibición aérea ante miles de personas en Atenas

Un caza F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea griega se ha estrellado este sábado durante la Athens Flying Week, el espectáculo aéreo anual celebrado en la base de Tanagra, al norte de Atenas. El accidente ocurrió ante miles de espectadores que seguían las maniobras desde las inmediaciones.

Según las primeras noticias, la aeronave de dos plazas perdió altura poco después de iniciar su exhibición y se estrelló cerca de la pista o en una zona industrial adyacente, generando una gran columna de humo negro y un incendio. El avión quedó partido en dos. Helicópteros de extinción sobrevolaron la zona para sofocar las llamas.

No se informa de la existencia de heridos entre el público. Las autoridades pidieron a los asistentes que abandonaran el área y el evento fue suspendido de inmediato. Por el momento no hay información oficial sobre el estado de los dos pilotos; no está claro si lograron eyectarse a tiempo. Se ha abierto una operación de búsqueda y rescate, y las causas del accidente están bajo investigación.

La Athens Flying Week, que se celebra los días 5 y 6 de septiembre, contaba con la participación de varios aviones de la Fuerza Aérea griega, entre ellos F-16, Rafale y el propio F-4 Phantom.