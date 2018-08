El ex abogado de Trump se entrega y lo acusa ante la Fiscalía: “Me ordenó cometer un delito”

Michael Cohen, ex abogado del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha entregado este martes al FBI tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que le investiga por fraude fiscal y bancario y violación de la ley electoral, y ha afirmado que el mandatario “le ordenó cometer un delito”.

“Hoy se ha puesto de pie y ha declarado bajo juramento que Donald Trump le ordenó cometer un delito pagando a dos mujeres para influir en las elecciones. Si esos pagos fueran un delito para Michael Cohen, ¿por qué no serían un crimen para Donald Trump?”, ha señalado el abogado de Cohen, Lanny Davis, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump?

