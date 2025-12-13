El Gobierno de España se encuentra en el punto de mira de Israel por impulsar sanciones mientras Europa se divide por la Franja de Gaza. España ha sido el centro de las discusiones este miércoles 10 de diciembre en Bruselas durante una serie de conferencias de la Europe Israel Press Association.

En la primera sesión titulada, ¿Dónde estamos?, en la que han participado Tal Rabina, director estratégico de la Asociación de Prensa de Israel de Europa; Maya Sion-Tzidkiyahu, directora del programa de las relaciones entre Israel en el Instituto Mitvim; Stefan Thompson, director de Visegrado 24; y

Helga Schmidt, corresponsal en Bruselas de la radio alemana ARD, han abordado la división de Europa respecto a Israel.

A su juicio, países como Alemania, Italia o miembros de Europa Central y del Este se muestran reticentes a aplicar sanciones, argumentando que Israel sigue siendo un socio estratégico en materia de seguridad y cooperación frente al radicalismo islámico y la proximidad de conflictos como la guerra en Ucrania. En cambio, el Gobierno de España es muy contundente en sus políticas contra Israel.

Helga Schmidt ha destacado que «la UE es el mayor donante de la región y financia a la Autoridad Palestina. Sin embargo, existe una enorme brecha, siempre ha habido una enorme brecha entre dos grupos de países, Estados Unidos y la Unión Europea». En este sentido, ha resaltado que «por un lado, el grupo de Estados miembros que tradicionalmente defiende a los palestinos, como España, Irlanda y Bélgica frente a Israel. Esos son los más comprometidos, creo. Y, por otro lado, los países que defienden a Israel, Alemania, por supuesto, pero no solo Alemania. Estaban Italia, Austria, Hungría, Chequia y algunos otros países».

Tensión diplomática entre España e Israel

Como consecuencia de todos los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a Israel, la relación entre ambos países atraviesa un momento de marcada tensión diplomática, que podría derivar en un enfriamiento de los vínculos bilaterales. La reciente postura del gobierno español ha sido percibida como hostil por parte de Israel, generando preocupación sobre el impacto en la cooperación en seguridad e inteligencia, un área en la que históricamente ambos países han trabajado estrechamente.

Israel siempre defenderá la seguridad de los españoles

En cambio, fuentes diplomáticas israelíes han confirmado a OKDIARIO que Israel siempre estará del lado de los españoles cuando se trate de proteger su seguridad.

Las mismas fuentes han reconocido que la fricción política dificulta la confianza mutua. En cambio, Israel ha mostrado disposición a mantener ciertos niveles de cooperación.