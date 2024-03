Al menos dos personas han muerto este sábado en un ataque de Ucrania con misiles contra la ciudad rusa de Bélgorod y una refinería a 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana ha sido objetivo de otro golpe de Kiev con drones en el segundo día de votaciones en las elecciones presidenciales en Rusia, previstas para que el presidente Vladimir Putin consolide su poder al frente del Kremlin.

Las elecciones presidenciales de tres días, 15 al 17 de marzo, se han visto empañadas por un aumento de ataques aéreos ucranianos mortales y una serie de incursiones en territorio ruso por parte de grupos de sabotaje a favor de Ucrania. Estos ataques, que han llevado a las autoridades a cerrar colegios y centros comerciales en la región de Belgorod, zona fronteriza con Ucrania, han socavado los esfuerzos del Kremlin de aislar a los rusos en las elecciones en Rusia de la guerra con Kiev tras dos años de la invasión rusa de Ucrania.

Vladimir Putin, que ha votado este viernes por Internet, ha prometido una dura respuesta a los ataques y ha acusado a Ucrania de intentar «perturbar» su candidatura para otro mandato de seis años.

El gobernador de la región de Bélgorod Viacheslav Gladkov ha reconocido que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado ocho misiles ucranianos, pero que dos personas habían muerto y otros habían resultado heridos. «Un hombre conducía un camión cuando le alcanzó un proyectil, tras lo cual el vehículo se estrelló contra un autobús de pasajeros. Las personas que viajaban en él no resultaron heridas», ha destacado Viacheslav Gladkov este sábado.

El presidente Vladimir Putin, que ya ha votado por internet el viernes, como se ha podido ver en unas imágenes difundidas por el Kremlin, se alzará como vencedor el domingo en las elecciones en Rusia. A sus 71 años, Putin, que ha alternado de forma sucesiva el cargo de presidente y primer ministro desde el último día de 1999, ha dominado el panorama político ruso en todos estos años.

Por ello, ninguno de los otros tres candidatos, el veterano comunista Nikolai Kharitonov, el nacionalista Leonid Slutsky o Vladislav Davankov, vicepresidente de la Cámara Baja del Parlamento, ha representado ningún tipo de desafío.

Los principales críticos de Putin están en prisión o han huido al extranjero, lo que ha llevado a la oposición a calificar la votación de farsa. El opositor más conocido de Rusia, Alekséi Navalni, murió en febrero en una cárcel del Ártico mientras cumplía condena.

And there you were, mocking Putin for not using the internet. Yet, here he is, voting for himself from his bunker pic.twitter.com/RJw9M1i62W

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 15, 2024