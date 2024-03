Al menos 19 ucranianos han muerto y otros 73 han resultado heridos por un ataque con misiles de Rusia en Odesa, ciudad situada en el sur de Ucrania, este viernes, primer día de votaciones de las elecciones presidenciales en Rusia, en el que además, Vladimir Putin, ha acusado a Ucrania de intentar boicotear la citada cita electoral, al bombardear territorio ruso y utilizar 2.500 soldados para atravesar la frontera.

El fiscal general de Ucrania, Andri Kostin, ha denunciado que «entre los muertos y heridos hay residentes locales, médicos, personal de rescate». El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha informado de que algunas de las víctimas mortales son miembros de los equipos de rescate, que se encontraban en plenas tareas cuando se han visto sorprendidas por un segundo ataque del Ejército ruso.

Como se ha indicado con anterioridad, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha acusado a Ucrania de intentar boicotear las elecciones presidenciales en Rusia al bombardear territorio ruso y utilizar 2.500 soldados para intentar para atravesar la frontera. Este viernes se han abierto las urnas en 11 zonas horarias diferentes, primer día de tres días de votaciones, en los que se espera que Putin gane, asegurando su quinto mandato.

Visiblemente enfadado después de la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, que incluye a los jefes militares y de espionaje, así como a los funcionarios civiles más poderosos del Estado, Vladimir Putin ha destacado que «estos ataques enemigos no quedarán impunes», recordando que se habían producido cuatro ataques en la región de Belgorod y uno en la región de Kursk -ambas en la frontera con Ucrania- por parte de unos 2.500 ucranianos. «Estoy seguro de que nuestro pueblo, el pueblo de Rusia, responderá a esto con una solidaridad aún mayor. ¿A quién han decidido intimidar? ¿Al pueblo ruso?», ha destacado Putin.

En este primer día de elecciones, han tenido lugar diferentes intentos de boicot, en el que se ha incluido el vertido de tinte en las urnas, en clara referencia al opositor ruso Alekséi Navalni, que murió el 16 de febrero en una cárcel rusa, cuando hace años le echaron desinfectante verde en la cara. A esto, hay que añadir el lanzamiento de un cóctel molotov contra un colegio electoral en la ciudad natal de Putin, San Petersburgo, y denuncias de ciberataques.

Two examples of folks who know there are no “elections” in russia no matter how much putin or Navalnaya want the world to think so. pic.twitter.com/2AhB8HFtnL

— S. Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) March 15, 2024