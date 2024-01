La victoria del actual vicepresidente y candidato del Partido Democrático Progresista (PDP), William Lai (Lai Ching-te) en las elecciones presidenciales de Taiwán ha sido un varapalo para los intereses de China. Taiwán ha dado una lección a Pekín de democracia ejemplar y moderada en plena escalada militar. «Nuestro mayor aliado no es la UE o los EEUU, sino la democracia», opinan dos expertos taiwaneses consultados por OKDIARIO sobre sus posibles aliados ante China.

¿Puede la victoria de Lai Ching-te llevar a la potencia comunista en el corto o largo plazo a iniciar una invasión opresora sobre Taiwán? Isabelle Cockel (profesora de la Universidad de Portsmouth, Reino Unido) y Jyh-Shyang Sheu (Instituto de Seguridad y Defensa Nacional de Taiwán) creen que una guerra con China no es inevitable, pero que los militares de la isla están preparados si la hubiera, aunque no saldrán a buscarla.

«Cómo evitarlo depende de lo que haga el gobierno taiwanés y de cómo lo interpreten los chinos. Pero también depende de cómo nos defendamos. Así que si tenemos una preparación militar creíble, si nuestros ciudadanos muestran su voluntad de enfrentarse a cualquier otra amenaza de ese tipo, entonces creo que será una disuasión muy eficaz para los chinos», afirma Cockel.

La elección de Lai supondrá una continuación de las políticas emprendidas por su predecesora, Tsai Ing-wen, en un contexto más adverso en el plano doméstico, porque al haber perdido la mayoría legislativa, el PDP tendrá que negociar con la oposición, formada además del PPT por el prochino Kuomintang (KMT), segundo en número de votos presidenciales (33,49%) pero con un apoyo de hasta el 40% en las legislativas.

Taiwán -donde se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra civil- se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya «reunificación» no ha descartado el uso de la fuerza.

¿Creen que Pedro Sánchez es un aliado de Taiwán o de China? La pregunta incomoda a nuestros expertos. «Eso probablemente debería responderlo el Gobierno español. Pero yo pensaría que, desde el punto de vista de Taiwán, no se puede perder ningún aliado si hay alguna perspectiva de ganar esa confianza en Taiwán. Y esperaré que nuestro gobierno dé a nuestros aliados, ya sea un aliado diplomático o simplemente uno informal, para darles ese tipo de confianza en que Taiwán», afirma la profesora Cockel sobre la estrategia ante China.

Por su lado, Jyh-Shyang Sheu cree que «desde nuestra perspectiva, todos los países democráticos deberían ser nuestros aliados. Creo que España sigue siendo un aliado de Taiwán con el que tendremos que intensificar nuestra relación».

¿Puede ser Taiwán la próxima Ucrania? Los paralelismos son evidentes. «Creo que el Gobierno taiwanés fue una de las primeras naciones del mundo en expresarles nuestro apoyo. No hablo en nombre del Gobierno, pero creo que eso es lo que ocurrió. Y creo que la gente sintió lo mismo, que si quisieran defenderse por la razón que sea, entonces podrán hacerlo y no se enfrentarán a esta amenaza y además convirtiéndose en una verdadera invasión por sí mismos. Así que, si me lo permiten, citaré el consejo de uno de los diplomáticos taiwaneses de que nuestro aliado no son países concretos, ni políticos concretos, es la democracia», resume Cockel sobre la estrategia con sus aliados ante China.

La profesora de Portsmouth también pide distinguir entre los objetivos del Gobierno comunista chino y sus ciudadanos. Cockel ha podido hablar con mujeres chinas mayores residentes en Taiwán que vivieron la Guerra de Corea, y más tarde la Revolución Cultural.

«Estas mujeres me dijeron que la guerra es terrible, que tratemos de evitarla a toda costa. Lo que estas ancianas me decían era ‘tú no has vivido la guerra, así que no sabes lo devastadora que puede llegar a ser’. Así que debemos distinguir entre lo que hace el Gobierno y lo que opina el pueblo. Pero incluso mirando a la gente, también tenemos que recordar que hay una generación diferente, y para la gente como yo, mi padre era de China, siempre ha querido volver a casa, pero esa también es la generación pasada. Esta generación en Taiwán se está extinguiendo, y si nos fijamos en la gente de mi edad, de una edad más joven, nacimos y crecimos en Taiwán, y ése es el único hogar que conocemos».