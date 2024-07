Donald Trump, Reagan o Kennedy: atentados contra los presidentes de Estados Unidos

El intento de asesinato contra el ex presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección Donald Trump recuerda otros magnicidios y atentados contra presidentes de Estados Unidos. En este caso Donald Trump ha salvado su vida por apenas milímetros: la bala impactó en su oreja derecha. Poco después de recibir el tiro, el ex presidente ha explicado que entonces ya «sabía lo que ocurría». Fue evacuado con la cabeza ensangrentada, andando por su propio pie, con el brazo en alto y rodeado de agentes de seguridad. El público le despidió gritando «¡USA, USA, USA!».

A continuación, se realiza una enumeración de diferentes atentados contra presidentes de Estados Unidos:

Ronald Reagan sobrevivió a un atentado el 30 de marzo de 1981 cuando fue herido por John Hinckley Jr. a la entrada del Hotel Hilton en Washington. Fue herido de gravedad, pero se recuperó tras una rápida intervención médica.

JFK, Ronald Reagan, Donald Trump. So sad 😔. There’s no place for this kind of violence just because you disagree with someone’s politics. pic.twitter.com/wMlOtgfPib

