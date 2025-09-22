Disney recula y anuncia que volverá a emitir en la ABC el programa de Jimmy Kimmel

Una semana después de cancelar el programa Jimmy Kimmel Live! por los comentarios que hizo el popular presentador tras la muerte de Charlie Kirk, Disney ha anunciado que volverá a emitir en la cadena ABC el show tras mantener unas conversaciones con el comediante norteamericano.

La compañía, que defiende principios woke, emitió un comunicado en el que reveló el regreso de Jimmy Kimmel a la parrilla televisiva. «El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles», declaró la compañía en un comunicado.

Conversaciones con el presentador

Disney reconoce que han mantenido varias charlas con Kimmel para reconducir la situación: «Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes».

La suspensión de Jimmy Kimmel provocó una ola de reacciones en el mundo de la televisión y cultura estadounidense. Figuras como Jimmy Fallon y Stephen Colbert salieron públicamente a defender a Kimmel y se plantaron ante las amenazas de Donald Trump de tomar medidas contra las cadenas de televisión.

No fueron los únicos que alzaron la voz y metieron presión a Disney para que reconsideraran la decisión de suspender al famoso presentador y humorista. La actriz Cynthia Nixon, popular por su papel en la serie Sexo en Nueva York, fue más allá y publicó un vídeo cancelando sus cuentas con Disney.

Disney canceló el programa indefinidamente

En un principio, ABC canceló indefinidamente el programa Jimmy Kimmel, una de las personalidades televisivas más conocidas en Estados Unidos, la semana pasada después de que el presentador bromeara sobre Donald Trump y la muerte de Charlie Kirk, asesinado brutalmente el pasado 10 de septiembre en la universidad de Utah.

Kimmel se refirió al atentado de Kirk criticando la estrategia política del movimiento MAGA (Make America Great Again), al afirmar que sus dirigentes estaban tratando de «blanquear» la imagen del autor del asesinato, Tyler Robinson, para evitar que se le «relacionara» con sus círculos políticos.

Ahora, menos de una semana después, Disney se echa atrás en su decisión y volverá a emitir en la ABC el popular programa de Jimmy Kimmel.