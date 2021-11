La figura del comunista Pedro Castillo al frente del Gobierno de Perú sigue siendo causa de una absoluta inestabilidad política en el país, por lo que figuras de la oposición ya se están movilizando para tratar de impulsar una moción de censura. La congresista de Avanza País Patricia Chirinos ha pedido este jueves a sus socios de la oposición en el pleno del Congreso que se sumen a su solicitud por incapacidad moral del presidente.

«Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo, aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial necesitamos las firmas de 26 congresistas, no tengan miedo colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo», ha clamado Chirinos.

«La gobernabilidad no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral», ha insistido Chirinos, quien ha pedido a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, que «dé prioridad» a una moción, que vas más allá, ha dicho, de ideologías.

«No se trata de derecha, de izquierda o de centro, se trata de Perú», ha enfatizado la congresista conservadora. «El presidente Castillo no solo padece de incapacidad moral, padece de incapacidad total para gobernar este país», ha dicho.

«Que la gente no se sienta avergonzada de nosotros, que no nos señalen como traidores a la patria, respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente, o por una obra, no busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes», ha insistido nuevamente.

A pesar de la vehemencia de Chirinos, la presidenta Alva ha descartado por el momento que el Congreso vaya a celebrar ninguna sesión o votación al respecto de esta cuestión, abogando, por el contrario, por una política de «paños fríos» con la que intentar estabilizar el siempre convulso Parlamento peruano.

«Desde el Congreso vamos a defender la institucionalidad y el equilibrio de poderes y repito que la vacancia desde el Congreso no está en la agenda del país, definitivamente, y además que es un tema extremo y muy difícil de aprobarse, y más en un Congreso con 10 bancadas parlamentarias», ha zanjado.

«Lo que nos preocupa a todos es la inestabilidad política del país, la gente tiene que poner paños fríos y, por lo menos de nuestra parte, lo estamos haciendo», ha destacado.