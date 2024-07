El presidente de Estados Unidos Joe Biden tiene a los demócratas temblando después de su entrevista en Abc News dentro de la campaña de relaciones públicas tars el desastroso debate contra el candidato republicano, Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos: «Estamos condenados», han reconocido diferentes congresistas y senadores del Partido Demócrata, después de escuchar a Biden afirmar que sólo abandonará la campaña si el Todopoderoso se lo dice.

La entrevista ha hecho poco o nada para calmar el miedo de los demócratas del Capitolio, que no creen que se pueda hacer nada para disipar las dudas de los problemas de salud mental y cognitivos de Biden después del debate en Georgia (Atlanta).

En las horas posteriores a la entrevista de 22 minutos de Biden con George Stephanopoulos, presentador de Abc News, más de media docena de congresistas demócratas han descrito la situación política de Biden con las siguientes palabras: «Estamos desconsolados, condenados y esto es desastre». Poco después de la entrevista, el congresista Mike Quigley, de Illinois, ha indicado que Biden debería «dimitir y dejar que otro se encargue de esto». Este sábado por la mañana, la congresista Angie Craig, demócrata de Minnesota, se ha convertido en la última demócrata en pedir a Biden que «se aparte para dar paso a la próxima generación de demócratas».

Joe Biden ha fracasado con esta entrevista, realizada con el periodista de Abc News, el cual ha trabajado para Bill Clinton, para convencer a los demócratas que se encuentra en plenas facultades. Sus respuestas han aumentado las alarmas dentro del Partido Demócrata, que consideran que Biden no quiere ver la realidad y se ha atrincherado.

Los problemas no han hecho más que empezar para Biden cuando los congresistas regresen a Washington la próxima semana y empiecen a dar a conocer sus inseguridades a los periodistas del Capitolio, donde temen perder al menos 20 asientos en las elecciones si Biden se presenta como candidato demócrata. El próximo 5 de noviembre, no sólo se decide la Presidencia, sino también la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado.

Preguntas preparadas

Este sábado también ha trascendido que la Casa Blanca ha preparado las preguntas a los periodistas de radio de las entrevistas pactadas para lavar la imagen del presidente.

Andrea Lawful-Sanders, la presentadora de The Source en Wurd en Filadelfia, ha confirmado que los funcionarios de la Casa Blanca le proporcionaron una lista de ocho preguntas antes de la entrevista del miércoles. Victor Blackwell, presentador de First of All en la CNN, también ha confirmado que la Casa Blanca le envió ocho preguntas para que eligiera cuatro que habían pactado que podía hacer al presidente.

La portavoz de campaña de Biden, Lauren Hitt, ha querido defender esta maniobra de la Casa Blanca, explicando que «no es raro» que la campaña comparta los temas preferidos, pero añadió que los funcionarios «no condicionan las entrevistas a la aceptación de estas preguntas».