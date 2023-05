La emblemática Abadía de Westminster acoge hoy 6 de mayo, la coronación del Rey Carlos III y de su esposa Camila. El acto contará con varios momentos destacados como el momento en el que el nuevo monarca recibirá su corona y también, cuando culmine al sentarse en el trono. Una ceremonia en la que no faltará además, la música. Estas son, las canciones elegidas por Carlos III para su coronación.

Las canciones elegidas por Carlos III para su coronación

Será a partir de las 11:00 horas (hora local así que será a las 12:00 hora española), cuando comience el acto de coronación de Carlos III, al que asistirán unos 2.000 invitados, entre los que están los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Un acto del que se ha dicho que será algo más «austero» que el de la coronación de la madre de Carlos III, la reina Isabel II, fallecida hace ocho meses, pero en la que no va a faltar la música, así que se van a poder escuchar una selección de 12 piezas musicales elegidas personalmente por el nuevo rey

¿Y cuáles son esas piezas? Entre las 12 canciones elegidas por Carlos III destacan algunas obras ortodoxas griegas en honor a su padre, Felipe de Edimburgo.

También se podrá escuchar un coro de gospel y Antonio Pappano, director musical de la Royal Opera House, dirigirá a la Orquesta de la Coronación, que tocará entre otras, el Himno de la Coronación compuesto por Andrew Lloyd Webber, una Marcha de la Coronación de Patrick Doyles y otras piezas compuestas por Sarah Class, Judith Weir o Roderick Williams.

Concierto en el Parque Windsor

La música será además la protagonista en un acto especial que se va a celebrar el día después de la ceremonia de coronación. De este modo la familia real ha organizado un gran concierto en el jardín del Castillo de Windsor, con música en vivo de estrellas del pop como Lionel Richie y Katy Perry, ambos embajadores de varias fundaciones y organizaciones benéficas del rey y para el que se tiene prevista, la asistencia de más de 20.000 invitados.

La banda de pop Take That también subirá al escenario en su formación actual de trío, pero hay rumores de que Jason Orange podría no querer perderse la oportunidad de unirse a su antigua banda para cantar para la pareja real recién coronada. Robbie Williams en cambio, dejó en claro a principios de este año que no participaría.