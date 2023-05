Queda un día para la histórica Coronación del rey Carlos III y su esposa, Camila Parker Bowles y, como es lógico, en el Reino Unido ya está todo preparado para esta importante jornada. Esta misma semana las calles de la ciudad han sido testigo de los últimos ensayos previos a la celebración, a la que se espera que acudan representantes de todo el mundo.

Más allá de los grandes protagonistas de la jornada, el monarca y su esposa, habrá otros protagonistas secundarios, como es el caso de los príncipes de Gales y sus hijos. Según se ha confirmado, el Rey quiere que su hijo mayor y su nieto, el príncipe Jorge, tengan un papel destacado en la ceremonia, pero no serán los únicos. La esposa del monarca, Camila Parker Bowles, también va a contar con el apoyo de varios miembros de su familia. Por ejemplo, se sabe que su ex marido, Andrew Parker Bowles, ocupará un puesto importante en la Abadía de Westminster pero, además, la Reina estará rodeada de sus nietos.

Sin embargo, a pesar de la minuciosidad de los preparativos, en ocasiones hay incidentes que no pueden evitarse. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a uno de los nietos de la consorte. Según se ha conocido, Gus Lopes, el hijo de 13 años de la hija de Camila, Laura, y su marido, Harry Lopes, ha tenido un accidente mientras montaba en bicicleta. Gus, junto a su hermano Luis y su primo, Freddy Parker Bowles, son los encargados de sostener en alto el palio de la Coronación de la reina Camila durante la ceremonia. Sin embargo, debido a este pequeño accidente, tiene el brazo derecho inmovilizado. Tal como ha confirmado el tabloide Daily Mail, el nieto de Camila tiene el brazo en cabestrillo, de manera que no podrá utilizar su brazo derecho. Eso sí, este pequeño percance no va a afectar al curso normal de la ceremonia.

El percance del nieto de Camila Parker Bowles no es el único varapalo que ha sufrido el entorno del rey Carlos en los últimos días. De hecho, esta misma semana, en medio de los preparativos, se conocía el fallecimiento de la esposa del duque de Buccleuch, que es el responsable de llevar el cetro con la cruz hasta el altar. No obstante, no parece que esta noticia vaya a alterar el curso de la ceremonia.

Por su parte, hace unas horas, en su último compromiso oficial antes de la Coronación, los príncipes de Gales expresaban su preocupación por la climatología, dado que parece que la lluvia podría convertirse en protagonista de la jornada. Aunque Guillermo ha dicho que espera que no llueva en exceso, su esposa, Catalina Middleton ha comentado que este tipo de clima es tan típico de Londres que hay que tener presente que podría ocurrir.