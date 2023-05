Quedan menos de dos días para la Coronación de Carlos III y en Londres se ultiman los preparativos para una celebración que, sin lugar a dudas, será histórica. No solo los británicos están emocionados por este importante evento, sino que, además, la Familia Real está totalmente volcada en todo lo relativo a la organización. Este mismo miércoles se pudo ver al Rey, con su esposa, Camila Parker Bowles, los príncipes Guillermo de Gales y Catalina Middleton, sus hijos y otros miembros de ‘La Firma’ en la Abadía de Westminster, ensayando para la ceremonia central de Coronación, que se celebrará el 6 de mayo.

Sin embargo, aunque el país entero se parará en el gran día de Carlos III, hasta ahora, la agenda de la Familia Real continúa su curso. Ayer, el monarca ejerció de anfitrión en la primera de las Garden Parties de su reinado, una tradición con la que continúa el legado de su madre, la Reina Isabel, y que ha sido, según medios locales, todo un éxito. Pero no solo el Rey está manteniendo su agenda sin cambios. La princesa Ana, los duques de Edimburgo y, sobre todo, los príncipes de Gales, están a pleno rendimiento en estos días.

William and Kate on the Elizabeth Line to Soho – and arriving at the Dog and Duck pub #Coronation pic.twitter.com/ml2iMl2PLz

— Rebecca English (@RE_DailyMail) May 4, 2023