El pasado ‘maldito’ del que no puede escapar Carlos III

El rey Carlos ha tomado la decisión de seguir la estela de su madre, la Reina Isabel, y no hacer cambios en lo que respecta a su nombre. El nuevo monarca será coronado como Carlos III, de la misma manera que su progenitora fue Isabel II. Un gesto de continuidad que contrasta con sus antecesores. Por ejemplo, Jorge VI tenía como nombre secular Alberto, mientras que el polémico Eduardo VIII se llamaba en realidad David. Y es que en el Reino Unido no ha sido extraño que los soberanos cambien de nombre en el momento de sus coronaciones.

A pesar de que Carlos quiere aportar cierto aire de continuidad con la elección de su nombre, la realidad es que para muchos no resulta muy acertado. No tanto por recurrir a su nombre de pila, igual que hizo su madre, sino porque el pasado de este nombre en la monarquía británica no ha sido muy positivo. Cuando se conoció la muerte de la Reina Isabel fueron muchos los que pensaron que Carlos podría haber recurrido a alguno de sus otros nombres, como Felipe -en recuerdo de su padre-, Jorge -en memoria de su abuelo- o Arturo -en referencia al legendario monarca-.

Sin embargo, Carlos desafió todas las especulaciones y apostó por su primer nombre, sin más aderezos. La elección del monarca sorprendió a algunos círculos, dado el difícil destino del rey Carlos I y, en menor medida, del rey Carlos II, quienes gobernaron en el siglo XVII. De hecho, hubo algunos que llegaron a pensar que el nombre podría estar ‘maldito’. Quizás una elección llamativa, sobre todo si se tiene en cuenta que el pasado del monarca no ha sido especialmente fácil y que lleva más de cinco décadas a la espera de poder subir al trono.

Carlos I fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1625 hasta 1649. Nacido en 1600, como segundo hijo de James VI de Escocia y Ana de Dinamarca, se convirtió en heredero del trono a la muerte de su hermano, el príncipe Enrique, en 1612. Cuando era niño, tuvo graves problemas de salud. De hecho, llevó unos aparatos ortopédicos para fortalecer sus piernas y, según algunas fuentes, fue tartamudo hasta la edad adulta. Amante de las artes, invitó a artistas como Van Dyck y Rubens a trabajar en Inglaterra y compró una gran colección de pinturas de Rafael y Tiziano.

La totalidad del reinado del rey Carlos I estuvo marcada por fuertes conflictos con el Parlamento. Una hostilidad que llevó a guerras civiles en Escocia desde 1637, en Irlanda desde 1641 y luego en Inglaterra desde 1642-46 y 1648. Los disturbios civiles finalmente llevaron a la ejecución del rey Carlos en 1649 cuando fue acusado de traición y decapitado frente a Banqueting House en Londres. Según varias fuentes, en el patíbulo, el monarca dijo: «Un súbdito y un soberano son cosas completamente diferentes. Si hubiera cedido a un camino arbitrario, para que todas las leyes fueran cambiadas según el Poder de la Espada, no necesitaba haber venido aquí, y por eso te digo… que soy el mártir del pueblo» . Para muchos, Carlos fue visto como un mártir y, hasta el día de hoy, la gente coloca coronas de flores en su estatua en el aniversario de su muerte. Su ejecución condujo al liderazgo del ‘Lord Protector’ Oliver Cromwell, el único período de tiempo que Gran Bretaña ha estado sin monarca.

Por su parte, el rey Carlos II es recordado como el ‘monarca alegre’ debido a su lujoso estilo de vida. Nacido en 1630 en el Palacio de St. James, apoyó a su padre durante la difícil guerra civil e hizo un gran esfuerzo para salvarlo antes de su ejecución. Después de la muerte de su padre en 1649, pasó más de una década en el exilio. En 1660, Carlos II fue invitado a regresar a Londres y fue restaurado en el trono tras una petición conocida como la Declaración de Breda. Su coronación tuvo lugar el 23 de abril de 1661, y se le hizo una nueva corona (la corona anterior se había fundido) que todavía se usa hasta el día de hoy.

Como su padre, Carlos II era tartamudo, pero era muy querido por la población, por sus modales encantadores, su energía y su elegancia. El reinado del rey Carlos II marcó una nueva era de frivolidad, fiestas y hedonismo. En 1662 se casó con Catalina de Braganza, pero fue un matrimonio complicado, de hecho, el soberano tuvo múltiples amantes e hijos ilegítimos pero, curiosamente, ningún hijo legítimo. En 1685, Carlos II sufrió un ataque de apoplejía y murió a la edad de 54 años. Fue sucedido por su hermano James, quien reinó en Inglaterra e Irlanda como James II, y en Escocia como James VII desde 1685-1688.