Las relaciones entre el príncipe Enrique y su padre, el rey Carlos, no atraviesan un buen momento. A pesar de que el monarca nunca cerró las puertas a su hijo menor tras su salida de ‘La Firma’, lo cierto es que las declaraciones del duque de Sussex en su autobiografía han llevado al límite la paciencia del soberano que, por cierto, siempre se portó de manera amable con la esposa de su hijo menor. De hecho, Carlos no dudó en acompañar a Meghan Markle al altar cuando su padre no viajó a Windsor -por polémicas varias- y le abrió las puertas de la familia sin reservas. Una actitud que, según varias fuentes, la duquesa de Sussex no ha correspondido. Sin embargo, el monarca no actuó de manera diferente con Meghan de lo que lo hizo en su momento, con la mujer de su hijo mayor, Catalina Middleton.

Se ha comentado mucho que la actual princesa de Gales lo ha tenido más difícil que su nuera. No solo porque su noviazgo fue más largo y estuvo marcado por altibajos, sino porque, además, como es lógico, al tratarse de la novia del futuro rey, la presión era mayor. Una tensión que Middleton ha logrado superar con creces, hasta el punto de convertirse en uno de los miembros mejor valorados de la Familia Real, por encima incluso del Rey y de su propio marido.

Hace pocas semanas, con motivo de la publicación de una nueva biografía sobre el rey Carlos, se conoció que el monarca había prohibido tanto a la princesa de Gales como a la duquesa de Sussex que acudieran a Balmoral en las últimas horas de la Reina Isabel. Una decisión que supuso un duro golpe para Catalina Middleton, que estaba muy unida a la monarca. Sin embargo, el motivo de la resolución de Carlos III no fue otro que no hacer diferencias entre sus dos nueras, consciente en el fondo de que Middleton merecía estar allí. El actual soberano quería evitar a toda costa la presencia de Meghan Markle por todas las implicaciones que podría tener, por lo que no le quedó más remedio que impedir que la mujer de su hijo mayor también acudiera a Escocia.

No obstante, ahora que quedan menos de dos días para la Coronación, se ha conocido que el monarca ha tenido un bonito detalle con la princesa de Gales. Según han publicado varios medios, Carlos ha invitado a la familia de Catalina Middleton a la Coronación en la Abadía de Westminster. Un gesto que evidencia no solo la especial relación del monarca con su nuera, sino también con su familia. De esta manera, tanto los padres de Catalina Middleton, Michael y Carole, como sus dos hermanos y sus respectivas parejas, estarán este sábado en la Abadía de Westminster. Y es que no hay que olvidar que, además de ser parte fundamental de la vida de la Princesa, también lo son del que será, en un futuro rey, el príncipe Jorge.