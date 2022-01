Un micrófono abierto le ha jugado una mala pasada a Joe Biden, quien ha sido cazado este lunes insultando a un periodista, al que se refirió calificándolo como «estúpido hijo de puta». Justo cuando el actual inquilino de la Casa Blanca acaba de cumplir un año en la Presidencia de Estados Unidos, a Joe Biden le ha pasado lo que nunca le ocurrió a Trump. Porque el ex presidente siempre presumió de liderar una cruzada contra la prensa, pero sus ataques siempre fueron a cara descubierta. El descuido de Biden le ha quitado la careta de forma sorpresiva: al demócrata tampoco le gusta la prensa crítica, y ya se conoce lo que opina de los periodistas que no le gustan.

Este episodio le ha sucedido a Joe Biden con un periodista de la cadena Fox News, referente mediático de los conservadores en Estados Unidos. El periodista Peter Doocy hacía una pregunta referente a la inflación, al alza bajo la actual Administración. Y Joe Biden musita una particular reflexión al respecto, sin ser consciente de que el micrófono que tiene delante está funcionando y conectado a la emisión de C-Span, que es el servicio público televisivo en EEUU que retransmite las intervenciones, procesos y comparecencias federales.

Tras ser inferido por la responsabilidad política por la inflación en EEUU, Biden se sonríe y balbucea: «Es un gran activo, aumentar la inflación…». Y, entonces, sentencia. «Qué estúpido hijo de puta», en referencia al periodista. Es justo en ese momento cuando se corta el sonido de la retransmisión.

Biden y los «hijos de puta»

No es la primera vez que se puede escuchar a Joe Biden utilizando en público la expresión «hijo de puta», «son of a bitch». Ya en su día trascendió un vídeo de cuando Joe Biden trataba de maniobrar para que el Gobierno de Ucranica -precisamente Ucrania- cesara a un fiscal peligroso para los intereses de su hijo, Hunter Biden, en plena polémica por los negocios de este en el país eslavo. El que fuera vicepresidente de Estados Unidos relató cómo en su día habló con el presidente de Ucranica y le dijo: «Salgo en seis horas. Si el fiscal [Victor Shokin] no es despedido, no tendréis el dinero. Bien, hijo de puta. Pues lo echaron».

Se refería Biden a las amenazas de cortar la ayuda económica de Estados Unidos a Ucrania si el Gobierno europeo no le cortaba la cabeza al fiscal que investigaba las andanzas de Hunter Biden en Kiev.